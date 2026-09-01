Une personne encore portée disparue après les crues au Grand Canyon

Une crue éclair a frappé le Grand Canyon samedi, transformant certains cours d’eau en torrents de boue. Deux personnes sont mortes et une autre reste portée disparue. Keystone

Deux personnes ont perdu la vie dans une violente crue éclair qui a frappé le Grand Canyon ce week-end. Après le sauvetage de 82 personnes, une personne reste portée disparue, tandis que de nouveaux orages menacent de compliquer les recherches.

Plus de «International»

Une personne reste portée disparue après la crue éclair qui a fait deux morts durant le week-end dans le Grand Canyon, un des sites touristiques les plus célèbres de l'ouest des Etats-Unis, ont annoncé lundi les autorités du parc national. Elles avaient initialement fait état d'une quinzaine de personnes recherchées.

«Nous avons secouru 82 personnes dans le canyon», a précisé le chef des opérations Dave Black. Un peu plus tôt, les autorités du parc national ont annoncé sur le réseau social X que «deux corps [avaient] été retrouvés» et que les opérations de recherche se poursuivaient.

Mais «les prévisions météorologiques pourraient affecter le déroulement et le rythme des opérations» de secours, ont-elles prévenu, orages et fortes pluies étant encore à craindre.

Le service des parcs nationaux (NPS) et les services météorologiques américains ont mis en garde contre le risque d'une répétition de ce phénomène météorologique, du fait des orages et des pluies importantes qui menacent encore lundi. Ils pourraient entraîner «d'autres crues subites, des coulées de débris, des chutes de pierres», écrit le NPS.

La menace porte sur «les ruisseaux, les lits de cours d'eau habituellement secs, les trous d'eau et les zones récemment incendiées», précise l'agence météorologique nationale (NWS) dans son bulletin de la nuit.



Torrent d'eau boueuse

Les inondations subites ont touché samedi le Bright Angel Canyon et la zone de Phantom Ranch, un hôtel situé dans le bas du Grand Canyon, entraînant l'évacuation de dizaines de personnes et endommageant l'unique conduite d'eau alimentant le parc.

Des vidéos tournées dans le week-end par des randonneurs montrent un torrent d'eau boueuse déferlant dans un grondement sourd le long d'un sentier et sous des passerelles, ainsi que des troncs d'arbres et d'autres débris charriés par des rivières en crue.

Les crues subites sont fréquentes dans le nord de l'Arizona, où les terres arides absorbent très mal la pluie. Elles interviennent en pleine sécheresse record dans le sud-ouest des Etats-Unis. (mbr/ats)