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Voici les 25 meilleurs parcs d'attractions d’Europe

epaselect epa04385303 Visitors take a ride on the rollercoaster &amp;#039;Silver Star&amp;#039; as the sun sets in the background at the Europa Park, in Rust, Germany, 04 September 2014. EPA/PATRICK S ...
Des montagnes russes à Europapark de Rust au coucher du soleil.Image: EPA/DPA

Le meilleur parc d'attraction d'Europe n'est ni Europa-Park ni Disneyland

À l'occasion du début de l'automne, Travelcircus s'est donné pour mission de désigner les meilleurs parcs d'attractions européens de l'année 2026.
11.09.2026, 18:5411.09.2026, 18:54

De nombreuses familles suisses aiment se rendre dans des parcs d'attractions pendant les vacances d'automne. Europapark est particulièrement apprécié: selon Dertour Suisse, en 2025, 16% des visites du parc par des Suisses ont eu lieu en octobre, soit plus que pendant tout autre mois.

À l'occasion du début de l'automne, Travelcircus s'est donné pour mission de désigner les meilleurs parcs d'attractions européens de l'année 2026.

Pour ce faire, la plateforme de réservation en ligne a passé au crible 112 parcs d'attractions européens et a sélectionné les 25 meilleurs. Cinq critères ont été définis pour l'évaluation : la note moyenne des parcs sur Google et TripAdvisor, le rapport qualité-prix (nombre d'attractions par rapport au prix d'entrée), la notoriété ou le volume de recherche sur Google, le nombre d'offres pour toutes les tranches d'âge et la popularité sur Instagram.

Europapark (presque) au sommet

Précisons d'emblée qu'aucun parc d'attractions suisse ne figure parmi les 25 premiers. En revanche, l'Allemagne, la France et l'Italie totalisent 12 des 25 meilleurs parcs: cinq pour l'Allemagne, quatre pour la France et trois pour l'Italie.

https://energylandia.pl/de/blog/energylandia-hat-die-meisten-rollercoaster-europaweit/
Selon Travelcircus, le meilleur parc d'attractions européen de 2026 se trouve à Zator, en Pologne.Image: energylandia.pl

Le meilleur parc d'attractions de 2026 ne se trouve toutefois pas dans l'un de nos pays voisins, mais en Pologne, plus précisément dans le sud du pays, près de la ville de Cracovie. Ce parc s'appelle Energylandia et propose environ 130 attractions. Il s'est particulièrement distingué par sa note moyenne et son rapport qualité-prix. Dans ces deux catégories, Energylandia occupe largement la première place avec respectivement 4,89 et 4,90 points sur un maximum de 5.

https://energylandia.pl/de/blog/energylandia-hat-die-meisten-rollercoaster-europaweit/ 2. Hyperion – ist der höchste und schnellste Mega-Rollercoaster in Europa – er erreicht die Geschwindigkeit von ...
Les montagnes russes en acier «Hyperion» se trouvent à Energylandia ; avec une hauteur maximale de 77 mètres et une vitesse maximale pouvant atteindre 142 km/h, elles sont les deuxièmes plus hautes et les deuxièmes plus rapides d'Europe.Image: energylandia.pl

Le podium est complété par deux parcs d'attractions très connus dans notre pays: Europapark occupe la deuxième place et Disneyland Paris la troisième.

  1. Energylandia, Pologne
  2. Europapark, Allemagne
  3. Disneyland Paris, France
  4. Efteling, Pays-Bas
  5. Parc d’Astérix, France
  6. Gardaland, Italie
  7. Phantasialand, Allemagne
  8. Draton Manor Theme Park, Royaume-Uni
  9. Liseberg, Suède
  10. Paultons Park, Royaume-Uni
  11. Alton Towers, Royaume-Uni
  12. PorteAventura World, Espagne
  13. Toverland, Pays-Bas
  14. Hansa-Park, Allemagne
  15. Heide-Park, Allemagne
  16. Mirabilandia, Italie
  17. Linnanmäki, Finlande
  18. Plopsaland De Panne, Belgique
  19. Nigloland, France
  20. Erlebnispark Tripsdrill, Allemagne
  21. West Midland Safari Park, Royaume-Uni
  22. Walibi Holland, Pays-Bas
  23. Leolandia, Italie
  24. Djurs Sommerland, Danemark
  25. Le PAL, France

Sans surprise, Europapark s'est particulièrement distingué en termes de note moyenne et de popularité sur Instagram. Dans ces deux catégories, le parc occupe la deuxième place. En termes de volume de recherche sur Google, il se classe également troisième parmi les 25 premiers.

Europapark rouvre ses portes: Ce que vous devez savoir
Europapark rouvre ses portes: Ce que vous devez savoir

Disneyland Paris a réussi à se hisser sur le podium malgré le rapport qualité-prix de loin le plus défavorable du Top 25. Le parc n'a obtenu que 2,45 points sur 5 dans cette catégorie. En revanche, Disneyland Paris a obtenu la note maximale tant en termes de volume de recherche sur Google que de popularité sur Instagram. De plus, en ce qui concerne l'offre destinée à tous les âges, le parc d'attractions occupe la deuxième place du Top 25. (ear)

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