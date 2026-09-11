Des montagnes russes à Europapark de Rust au coucher du soleil. Image: EPA/DPA

Le meilleur parc d'attraction d'Europe n'est ni Europa-Park ni Disneyland

À l'occasion du début de l'automne, Travelcircus s'est donné pour mission de désigner les meilleurs parcs d'attractions européens de l'année 2026.

Plus de «Société»

De nombreuses familles suisses aiment se rendre dans des parcs d'attractions pendant les vacances d'automne. Europapark est particulièrement apprécié: selon Dertour Suisse, en 2025, 16% des visites du parc par des Suisses ont eu lieu en octobre, soit plus que pendant tout autre mois.

À l'occasion du début de l'automne, Travelcircus s'est donné pour mission de désigner les meilleurs parcs d'attractions européens de l'année 2026.

Pour ce faire, la plateforme de réservation en ligne a passé au crible 112 parcs d'attractions européens et a sélectionné les 25 meilleurs. Cinq critères ont été définis pour l'évaluation : la note moyenne des parcs sur Google et TripAdvisor, le rapport qualité-prix (nombre d'attractions par rapport au prix d'entrée), la notoriété ou le volume de recherche sur Google, le nombre d'offres pour toutes les tranches d'âge et la popularité sur Instagram.

Europapark (presque) au sommet

Précisons d'emblée qu'aucun parc d'attractions suisse ne figure parmi les 25 premiers. En revanche, l'Allemagne, la France et l'Italie totalisent 12 des 25 meilleurs parcs: cinq pour l'Allemagne, quatre pour la France et trois pour l'Italie.

Selon Travelcircus, le meilleur parc d'attractions européen de 2026 se trouve à Zator, en Pologne. Image: energylandia.pl

Le meilleur parc d'attractions de 2026 ne se trouve toutefois pas dans l'un de nos pays voisins, mais en Pologne, plus précisément dans le sud du pays, près de la ville de Cracovie. Ce parc s'appelle Energylandia et propose environ 130 attractions. Il s'est particulièrement distingué par sa note moyenne et son rapport qualité-prix. Dans ces deux catégories, Energylandia occupe largement la première place avec respectivement 4,89 et 4,90 points sur un maximum de 5.

Les montagnes russes en acier «Hyperion» se trouvent à Energylandia ; avec une hauteur maximale de 77 mètres et une vitesse maximale pouvant atteindre 142 km/h, elles sont les deuxièmes plus hautes et les deuxièmes plus rapides d'Europe. Image: energylandia.pl

Le podium est complété par deux parcs d'attractions très connus dans notre pays: Europapark occupe la deuxième place et Disneyland Paris la troisième.

Energylandia, Pologne Europapark, Allemagne Disneyland Paris, France Efteling, Pays-Bas Parc d’Astérix, France Gardaland, Italie Phantasialand, Allemagne Draton Manor Theme Park, Royaume-Uni Liseberg, Suède Paultons Park, Royaume-Uni Alton Towers, Royaume-Uni PorteAventura World, Espagne Toverland, Pays-Bas Hansa-Park, Allemagne Heide-Park, Allemagne Mirabilandia, Italie Linnanmäki, Finlande Plopsaland De Panne, Belgique Nigloland, France Erlebnispark Tripsdrill, Allemagne West Midland Safari Park, Royaume-Uni Walibi Holland, Pays-Bas Leolandia, Italie Djurs Sommerland, Danemark Le PAL, France

Sans surprise, Europapark s'est particulièrement distingué en termes de note moyenne et de popularité sur Instagram. Dans ces deux catégories, le parc occupe la deuxième place. En termes de volume de recherche sur Google, il se classe également troisième parmi les 25 premiers.

Disneyland Paris a réussi à se hisser sur le podium malgré le rapport qualité-prix de loin le plus défavorable du Top 25. Le parc n'a obtenu que 2,45 points sur 5 dans cette catégorie. En revanche, Disneyland Paris a obtenu la note maximale tant en termes de volume de recherche sur Google que de popularité sur Instagram. De plus, en ce qui concerne l'offre destinée à tous les âges, le parc d'attractions occupe la deuxième place du Top 25. (ear)