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Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada

August 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: WASHINGTON, DC - AUGUST 27: United States President Donald J Trump shows a signed executive order to rename Lake Ontario as Lake America, amid a ...
Donald Trump a signé une nouvelle offensive contre le Canada.Image: www.imago-images.de

Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada

Alors que les relations entre les deux pays voisins sont au plus bas, le président américain a signé une nouvelle offensive en changeant le nom du «lac Ontario» en «lac d'Amérique».
28.08.2026, 06:4528.08.2026, 06:45

Donald Trump, engagé dans une dure confrontation diplomatique avec le Canada, a signé jeudi un décret qui selon lui change «immédiatement» le nom du «lac Ontario» en «lac d'Amérique». Le premier ministre canadien Mark Carney a fermement rejeté ce changement de nom.

Pour l'occasion, une carte avait été installée dans le Bureau Ovale, sur laquelle cette étendue, l'un des Grands Lacs situés entre les Etats-Unis et le Canada, est déjà nommée «lac d'Amérique», en grosses lettres rouges.

epa13195217 A poster shows the name change from Lake Ontario to Lake America, as US President Donald Trump signs an executive order on the renaming, amid a recent trade war, in the Oval Office of the ...
Keystone

«Nous avons un golfe et nous avons un lac. Tout ce qui nous manque encore est un océan. Donc peut-être que nous allons changer le nom de l'Atlantique ou du Pacifique. Peut-être que nous changerons les deux», a commenté le président américain. Au tout début de son second mandat, il avait ordonné de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique».

Un nom qui «remonte à plus de 400 ans»

Le premier ministre canadien Mark Carney a immédiatement répliqué. «Nous savons que les États-Unis sont en train de changer. Leurs relations commerciales, leur politique étrangère, leurs monuments nationaux, leurs hydronymes» mais «les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu'il faut appeler les choses par leur nom, et ce lac se nomme Lac Ontario – aujourd'hui et pour toujours», a-t-il écrit en français sur son compte X.

Le nom de ce lac «remonte à plus de 400 ans, bien avant la Confédération canadienne et la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique», a-t-il encore souligné.

Canadian Prime Minister Mark Carney speaks at the Davie shipyard in Levis, Quebec on Monday, Aug. 24, 2026. (Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP) Canada Carney Icebreakers
Mark CarneyKeystone

Bataille autour des droits de douane

Cette nouvelle offensive de Donald Trump contre le Canada, qu'il accuse de «dépouiller» les Etats-Unis, risque de doucher l'espoir, exprimé jeudi par Ottawa, d'une reprise des discussions commerciales. Les deux pays, pour l'heure, se rendent coup pour coup en matière de taxes douanières.

Le Canada a riposté à de nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur samedi avec une série de surtaxes visant certains produits américains, après la rupture de négociations commerciales entre les deux pays. Ces mesures seront effectives le 8 septembre. (jzs/ats/afp)

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