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Terrorisme

Le cerveau des attentats du 11 septembre sera jugé en 2028

Khalid Cheikh Mohammed a subi des mauvais traitements assimil
Khalid Cheikh Mohammed a été capturé en mars 2003 au Pakistan.Keystone

On sait quand le «cerveau» des attentats du 11 septembre sera jugé

Considéré avant sa capture comme un des lieutenants les plus importants du groupe jihadiste Al-Qaïda, Khalid Cheikh Mohammed comparaîtra en juin 2028 devant un tribunal militaire.
27.08.2026, 07:3027.08.2026, 07:30

Un tribunal militaire jugera en juin 2028 l'homme accusé d'être le «cerveau» des attentats du 11 septembre 2001, ont annoncé plusieurs médias américains mercredi, citant une décision d'un juge.

Khalid Cheikh Mohammed était considéré comme un des lieutenants les plus importants du groupe jihadiste Al-Qaïda, jusqu'à sa capture en mars 2003 au Pakistan. Il a été transféré à Guantanamo en septembre 2006, où il est toujours emprisonné après être passé par les prisons secrètes de la CIA en Pologne pour y subir des séances d'interrogatoire sous la torture.

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En juillet 2025, une cour d'appel américaine avait annulé l'accord de plaider coupable obtenu par Khalid Cheikh Mohammed et ses deux co-accusés, qui leur auraient sans doute évité d'encourir la peine capitale. (jzs/afp)

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