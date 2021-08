Les crimes de haine ont encore augmenté aux Etats-Unis

La police fédérale américaine publie des statistiques confirmant une hausse d'actes ciblés en raison de certaines caractéristiques de l'identité d'une personne.

Les dénonciations de crimes de haine ont augmenté en 2020 aux Etats-Unis, surtout de ceux ayant visé des victimes noires ou d'origine asiatique, selon des statistiques rendues publiques lundi par le FBI.