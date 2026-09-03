Trois policiers font partie des blessés. Image: X

Tirs dans un immeuble à Minneapolis: plusieurs morts

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après une fusillade dans la ville américaine. L'auteur présumé a également été retrouvé sans vie.

Plus de «International»

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres, dont trois policiers, ont été blessées mercredi lors de tirs dans le centre de Minneapolis, a fait savoir la police de cette grande ville du nord des Etats-Unis. Un suspect a été retrouvé mort.

Appelée pour des bruits de tirs d'arme à feu, la police est intervenue dans un immeuble du centre-ville en fin d'après-midi, a expliqué un porte-parole de la police. Sur place, «trois agents ont été blessés».

L'une des sept personnes transportées à l'hôpital est décédée, tandis qu'une autre personne est morte in situ, a-t-il ajouté. «La personne soupçonnée d'être l'auteur des tirs est morte et, pour l'instant, les causes de son décès ne sont pas connues», a précisé le porte-parole. Il n'a donné aucun élément sur un possible mobile. Les policiers touchés sont dans un «état stable», a fait savoir l'hôpital qui les a pris en charge.

«Priez pour le Minnesota», avait écrit plus tôt sur le réseau social X Tim Walz, le gouverneur de l'Etat. Le directeur du FBI Kash Patel a pour sa part affirmé que ses agents participaient à l'opération. (jzs/ats/afp)