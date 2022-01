Que sont devenus le chaman QAnon et les autres stars du Capitole?

Et pour en savoir plus sur ce 6 janvier...

Les plaies du 6 janvier sont encore vives. Mais Harry Dunn, un policier afro-américain employé au Capitole, refuse de se taire. Cet homme de 38 ans dénonce régulièrement la brutalité dont ont fait preuve les manifestants qui ont forcé l'accès au Capitole. Il a tenté comme il a pu de leur barrer le passage. Ce jour-là, il dit avoir perdu la foi en son pays. Et sa joie de vivre. Quatre de ses collègues se sont suicidés à la suite de l'assaut du Capitole.

Sa photo a fait le tour du monde, après l'assaut du 6 janvier. Mais Jacob Chansley, 34 ans, chaman autoproclamé, a payé le prix fort pour son «œuvre» au Capitole. En décembre, il a été condamné par un tribunal fédéral à une peine de 41 mois de prison . Et bien qu'il se soit repenti lors de la séance du tribunal de l'époque – se comparant au passage à Jésus et à Gandhi–, Chansley veut maintenant contester ce jugement devant une cour d'appel.

Les cris «Pendez Mike Pence!» scandés par les manifestants le 6 janvier résonnent sans doute encore dans la tête de l'ancien vice-président des Etats-Unis. Et son ancien patron continue de le critiquer régulièrement. Mike Pence, 62 ans, doit donc s'exercer au grand écart politique :

La démocrate de 81 ans arrive au terme de sa carrière. Mais avant cela, elle souhaite encore atteindre un objectif: empêcher que son vieil adversaire Donald Trump ne fasse son retour dans la capitale. C'est pourquoi elle a mis en place une commission chargée de déterminer rapidement qui a tiré les ficelles lors de l'assaut du Capitole et qui doit être tenu pour responsable de l'attaque. Elle-même a échappé de justesse aux émeutiers , le 6 janvier.

Il y a un an, chacun jouait son rôle: semer la confusion, craindre pour sa vie, tenter d'éviter le pire, causer des dégâts ou devenir l'objet central d'images absurdes. Mais que font aujourd'hui les protagonistes de cette journée fatale?

