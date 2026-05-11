La voiture a été entièrement détruite par le feu. Image: Guardia Civil de Zamora

Voiture suisse incendiée en Espagne: un corps découvert

Un grave accident s'est produit dimanche dans la province espagnole de Zamora (nord-ouest). Une voiture immatriculée en Suisse a quitté l'autoroute et a pris feu. Une personne a perdu la vie dans l'accident.

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Selon la police espagnole, l'accident s'est produit tôt dimanche matin, rapportent les médias locaux. La voiture, immatriculée en Suisse, circulait vers 1h30 sur l'autoroute A-11 dans la province espagnole de Zamora, en Castille-et-León (nord-ouest).

Les forces de l’ordre ont dès lors reçu plusieurs signalements indiquant qu’une personne pourrait se trouver à l’intérieur du véhicule. D'après les premières constatations, la voiture a quitté la chaussée à hauteur de Fresno de la Ribera, a percuté la glissière de sécurité et a finalement été éjectée de la route. Elle a ensuite pris feu et a été entièrement détruite par les flammes.

carte: watson

Une identification ardue

Les secours ont effectivement découvert à l'intérieur du véhicule un corps carbonisé au point d'être méconnaissable, précise le communiqué. La victime n'a pas encore été officiellement identifiée. Les secours ont d'abord supposé, au vu de la plaque d'immatriculation, qu'il s'agissait d'une personne originaire de Suisse.

Selon El Confidencial, il s'agirait d'un Portugais de 40 ans qui se rendait vraisemblablement au Portugal. La dépouille a été transportée à l'institut médico-légal de Zamora en vue de son identification. Un test ADN devrait permettre d'établir l'identité de la victime. Les médecins légistes bénéficient également du soutien des autorités portugaises. (vro)