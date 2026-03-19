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Bienne: il se fait passer pour Ronaldo pour voler un enfant

L&#039;école Dufour, à Bienne
Les faits sont survenus dans le préau de l'école Dufour, à Bienne.Image: biel-bienne.ch

Il tente de «voler» un enfant romand en se faisant passer pour Ronaldo

Un inconnu aurait tenté mardi d'appâter un enfant qui jouait dans une cour d'école à Bienne. Il a été interpellé.
19.03.2026, 10:4519.03.2026, 10:56

«On se dit qu'en Suisse, on est en sécurité. Mais ce n'est pas le premier cas qui arrive à Bienne», déplore une maman en racontant sa mésaventure au Journal du Jura. Mardi dernier, vers 17h30, elle jouait avec deux de ses petits dans la cour d'une école quand l'un d'eux a accouru vers elle, «paniqué et en larmes».

La Biennoise l'assure au média du Jura bernois: un homme, aperçu non loin, a tenté de «voler» son enfant. Selon elle, l'individu a d'abord tenté d'attirer le bambin avec des bonbons et en se faisant passer pour Cristiano Ronaldo. Il aurait ensuite impliqué un autre enfant et assuré que la star portugaise attendait en réalité dans sa voiture.

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Sauf qu'en bon fan de football, le petit a immédiatement repéré la supercherie et refusé de le suivre. Ce dernier précise:

«En plus, il n'avait pas les dents blanches»

La police bernoise a été alertée. Et celle-ci est arrivée plus vite que prévu sur les lieux puisque selon le Journal du Jura, une patrouille était déjà en route au moment des faits. Peu avant l'incident, un cycliste avait en effet été tabassé dans le secteur, juste devant le préau.

L'individu a finalement été identifié et interpellé dans l'après-midi de mercredi. «Nous prenons ce genre d'événement très au sérieux», déclare une porte-parole de la police bernoise au JdJ. Mercredi soir, l'homme se trouvait encore au poste de police.

Des wagons interdits aux enfants: qu'en pensez-vous?

Et la porte-parole de conclure:

«Il est possible que les clarifications en cours mènent à une prise de mesure, telle qu'une interdiction de périmètre autour d'écoles»

(jzs)

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