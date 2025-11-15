Cette ex-alliée de Trump dit recevoir des menaces à cause du président

L'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, ex-alliée de Donald Trump, a affirmé samedi recevoir de nombreuses menaces «encouragées» par le président américain.

Il l'avait qualifiée de «honte» pour le Parti républicain après des critiques croissantes de la députée.

«Je suis contactée à présent par des entreprises de sécurité privée avec des avertissements pour ma sécurité au moment où une flopée de menaces contre moi sont alimentées et encouragées par l'homme le plus puissant au monde»

A déclaré sur son compte X l'élue de Géorgie (sud-est) au Congrès.

«Un homme que j'ai soutenu et aidé à faire élire», se lamente l'ancienne fidèle du milliardaire républicain. La veille, Donald Trump avait annoncé sur sa plateforme Truth Social rompre avec cette ex-figure de son mouvement MAGA («Make America Great Again», «Rendre sa grandeur à l'Amérique» en français) et être prêt à soutenir un autre candidat républicain dans une primaire contre elle.

« Une honte pour notre GRAND PARTI»

«Maggie 'la Dingue' ne fait que SE PLAINDRE, SE PLAINDRE, SE PLAINDRE», avait-il écrit. Samedi, il a à nouveau ciblé l'élue dans deux messages sur Truth Social. «Marjorie 'La Traître' Greene (sic) est une honte pour notre GRAND PARTI REPUBLICAIN», a-t-il lancé.

Il s'agit de la première rupture notable au sein du camp MAGA depuis le début en janvier du second mandat Trump, qui a jusqu'ici été marqué, contrairement au premier, par une discipline très forte autour du président.

L'affaire Epstein en cause

Marjorie Taylor Greene a critiqué publiquement la politique économique de Donald Trump, en lui reprochant de ne pas se concentrer assez sur la question du pouvoir d'achat.

Elle a surtout condamné sa gestion de la très sensible affaire Jeffrey Epstein, à quelques jours d'un vote à la Chambre des représentants visant à forcer la publication, par l'administration Trump, de dossiers relatifs à ce délinquant sexuel au carnet d'adresses bien rempli.

Donald Trump «s'en prend à moi avec force pour faire un exemple et faire peur aux autres républicains avant le vote de la semaine prochaine», avait déjà réagi Marjorie Taylor Greene sur X.

Elle avait jugé «stupéfiant de voir à quel point il se bat» pour empêcher une publication. Dans son nouveau message samedi, l'élue déclare avoir à présent «une petite idée de la peur et de la pression que les femmes victimes de Jeffrey Epstein et de sa cabale doivent ressentir».

