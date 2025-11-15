ciel couvert
DE | FR
burger
International
Economie

Le nouveau deal avec Trump pourrait (déjà) être appliqué dans 10 jours

FILE - President Donald Trump answers questions from reporters during a roundtable on criminal cartels in the State Dining Room of the White House, Oct. 23, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, ...
Keystone

Le nouveau deal avec Trump pourrait (déjà) être appliqué dans 10 jours

La date exacte de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers reste incertaine mais pourrait intervenir dans 10 à 12 jours, selon le ministre de l'Economie Guy Parmelin.
15.11.2025, 14:5815.11.2025, 15:08
«Cela prend un peu de temps»

A expliqué Guy Parmelin dans une interview diffusée samedi sur SRF.

Le Conseil fédéral et la Maison Blanche ont annoncé vendredi abaisser à 15% les droits de douane frappant les exportations suisses, contre 39% auparavant.

Parallèlement, la Suisse s'est engagée à réduire les droits d'importation sur un certain nombre de produits américains. Cela concerne, outre tous les produits industriels, le poisson et les fruits de mer ainsi que des produits agricoles considérés comme «non sensibles» par la Confédération.

200 milliards pour calmer Trump

Les entreprises suisses prévoient en outre de réaliser pour 200 milliards de dollars d'investissements directs aux Etats-Unis d'ici fin 2028. La Maison Blanche a précisé que ces investissements seraient répartis sur les cinq prochaines années et dans l'ensemble des 50 Etats américains.

La présidente de la Confédération a disparu

De son côté, le Liechtenstein investira 300 millions de dollars et créera 50% d'emplois supplémentaires dans le secteur privé. Selon Washington, l'objectif est de finaliser l'accord début 2026.

L'annonce de la réduction des droits de douane américains contribue à stabiliser les commerciales bilatérales, a souligné le Conseil fédéral devant les médias. Bien que ce tarif reste plus élevé par rapport à la situation qui prévalait avant l'introduction taxes supplémentaires en avril, la réduction convenue devrait donner une impulsion positive à l'économie suisse. Les tarifs à 39% ont déjà causé des dommages, puisqu'ils ont affecté 40% des exportations, a déclaré M. Parmelin.

UBS avait anticipé

Par ailleurs, samedi, UBS fait savoir qu'elle avait déjà anticipé une révision significative à la baisse des droits de douane américains dans ses prévisions de croissance pour l'économie suisse.

«Cet accord ne change donc pas significativement nos perspectives. Nous continuons de prévoir une croissance du PIB d'environ 1% en 2026, ce qui est nettement inférieur à la croissance moyenne de 1,9% au cours des 15 dernières années. L'augmentation devrait être soutenue par l'économie intérieure, tandis que nous ne prévoyons pas d'impulsion significative du commerce extérieur»

Ecrit la grande banque.

(sda/ats)

On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points
Thèmes
Miss Excellence PACA présentations des candidates 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Un ado de 12 ans se fait tirer dessus à Grenoble
Le jeune a reçu plusieurs balles sur un point de deal de la ville française.
Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé de plusieurs balles sur un point de deal de drogue à Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Ses agresseurs ont pris la fuite.
L’article