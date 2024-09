Image: watson

Pourquoi la disparition des chauves-souris fait mourir des bébés

Lorsqu'une espèce animale sauvage disparaît, c'est tout l'écosystème qui en subit les conséquences. Une nouvelle étude établit un lien impressionnant entre la mort des nourrissons et celle des chauves-souris en Amérique du Nord.

Linda Leuenberger / ch media

Si les chauves-souris meurent, les bébés seront bientôt plus nombreux à mourir. C'est la conclusion d'une étude américaine publiée récemment dans le magazine «Science» portant sur la mortalité des chauves-souris dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord des Etats-Unis. En 2006, des chauves-souris y ont succombé en masse à une maladie fongique jusqu'ici incurable, le syndrome du nez blanc.

Les populations de chauves-souris ont diminué de 90 pour cent en raison du syndrome du nez blanc, une infection fongique. Image: Steve Taylor, Université de l'Illinois

Ce syndrome se caractérise par la présence d'un champignon blanc autour du nez des chauves-souris. Il s'est entre-temps propagé à de nombreux autres Etats américains et provinces canadiennes. Des millions de chauves-souris en sont déjà mortes. Et les hommes en souffrent aussi indirectement.

En effet, s'il y a moins de chauves-souris qui mangent des coléoptères, des mouches et des chenilles, le nombre d'insectes augmente. Ce qui incite les agriculteurs à pulvériser davantage d'insecticides. En Nouvelle-Angleterre, 31% de plus d'insecticides se sont ainsi retrouvés dans la nature, comme le rapportent les chercheurs. Parallèlement, la mortalité infantile a augmenté de 8% dans les districts concernés. Les chercheurs établissent un lien direct entre ces décès et l'augmentation des insecticides, connus pour être particulièrement dangereux pour les fœtus et les nourrissons.

Les insecticides ont augmenté, les morts de bébés aussi

Eyal Frank, économiste à l'université de Chicago, a comparé les résultats obtenus dans les districts où de nombreuses chauves-souris sont mortes avec ceux obtenus dans des districts similaires qui n'ont pas encore été touchés par l'épidémie.

Il a constaté que la première année, les agriculteurs pulvérisaient en moyenne environ un kilogramme d'insecticide supplémentaire par kilomètre carré. Au bout de cinq ans, ce chiffre avait augmenté de deux kilogrammes. En revanche, l'utilisation de poisons contre les mauvaises herbes et les champignons est restée stable.

Là où les populations de chauves-souris se sont effondrées, le nombre de décès dus à des accidents ou à des homicides est resté le même. Cependant, d'autres décès, comme ceux dus à des maladies ou à des malformations congénitales, ont augmenté de 8%. Dans les districts où les populations de chauves-souris sont saines, les chiffres n'ont pas bougé.

L'étude ne permet pas de déterminer s'il n'y a pas d'autres facteurs qui influencent la mortalité des nourrissons en Nouvelle-Angleterre. Il est en effet mystérieux de savoir pourquoi le poids des nourrissons à la naissance n'est pas en corrélation avec le déclin des chauves-souris.

«L'augmentation du nombre de décès est énorme»

L'étude est «la preuve la plus convaincante à ce jour» du lien entre les effets économiques et sanitaires et la perte d'une espèce sauvage, déclare Paul Ferraro au magazine «Science». Paul Ferraro est un scientifique spécialisé dans la durabilité à l'université Johns-Hopkins, qui n'a pas participé à l'étude.

«L'augmentation du nombre de décès est énorme», déclare également Tracey Woodruff, spécialiste de la santé environnementale à l'Université de Californie, San Francisco. Elle estime que le lien est plausible et inquiétant. Dans une étude précédente, elle a associé une augmentation similaire de la mortalité infantile à la pollution de l'air.

Winifred Frick, la scientifique en chef de l'ONG internationale Bat Conservation, dit que sa mâchoire s'est décrochée lorsqu'elle a entendu les résultats. Selon elle, des signes indiquent que certaines populations de chauves-souris se reconstituent dans la région. Mais cela pourrait prendre des décennies avant qu'elles ne retrouvent leur effectif d'antan. En attendant, le champignon du nez blanc se propage dans l'ouest des États-Unis, y compris en Californie, une région agricole importante.