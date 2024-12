La disparition d'Hannah Kobayashi, une jeune Hawaïenne de 30 ans, a tenu en haleine les Etats-Unis pendant des semaines. getty/ap/watson

Cette incroyable disparition a fasciné l'Amérique

Un avion manqué, une poignée d'apparitions sur des vidéos de surveillance, des messages «étranges et alarmants», un suicide tragique et un twist inattendu... Depuis un mois, l'affaire Hannah Kobayashi, jeune femme disparue à Los Angeles après avoir raté sa correspondance pour New York, captive le public et les médias. Récit.

Ce vendredi 8 novembre 2024 doit être un grand jour pour Hannah Kobayashi. Le jour où, pour la première fois de sa vie, cette Hawaïenne de 30 ans pourra cocher un nouvel objectif sur sa longue liste de rêves. Voir New York de ses propres yeux.

Son vol est parti de Maui, Hawaï, plus tôt dans la journée, avec une escale à Los Angeles, avant d'atteindre l'aéroport JFK. Elle n'a que 42 minutes à tuer avant de sauter dans son prochain avion. Un laps de temps amplement suffisant pour la photographe, à la dégaine typique d'une voyageuse des airs, sweat-shirt et legging tie-dye multicolore, pour slalomer entre les autres passagers et atteindre son gate en toute sérénité.

Pas assez de temps, en revanche, pour traîner au duty-free, gribouiller dans son bloc-notes Amazon Basics ou rêvasser sur son programme new-yorkais. De toute façon, le plan d'Hannah est bien rodé. Un spectacle à Brooklyn le 13 novembre, où elle doit prendre des photos. Puis un séjour chez une de ses tantes, dans le nord de l'Etat de New York.

Hannah Kobayashi s'est envolée de Maui pour Los Angeles le 8 novembre. facebook

Pas le temps, non plus, de se soucier de son ex-petit ami, Amun, également présent sur le vol. Le couple a planifié ensemble ce voyage quelques mois plus tôt. Malgré leur rupture, ils ont préféré conserver leur billet. Pas remboursable. De toute façon, ils ne sont pas assis au même endroit. Mais alors qu'Amun se trouve bien à bord de la correspondance pour JFK, Hannah Kobayashi, elle, n'embarquera pas.

Apparitions intermittentes et messages mystérieux

L'Hawaïenne choisit finalement de rester à Los Angeles. Au cours des deux jours suivants, la jeune femme vagabonde dans différents quartiers de la Cité des Anges. De la librairie Taschen, située dans le très chic centre commercial The Grove, le 9 novembre, à une boutique Nike, le lendemain, pour un évènement en partenariat avec LeBron James. Une vidéo sur YouTube et une dernière publication sur Instagram attestent de sa présence, le 10 novembre.

Deux jours de promenade durant lesquels Hannah continue de donner des nouvelles à sa famille et ses amis. Pourtant, le ton et le langage utilisés dans ses messages leur semblent vite... «étranges». «Suspects». Dépourvue des habituels emojis et de sa chaleur habituelle, cette manière de communiquer ne lui «ressemble pas».

Hannah, par SMS, à une amie «Des pirates informatiques ont effacé mon identité, volé tous mes fonds et me font perdre la tête depuis vendredi»

Un autre SMS «J'ai été piégée et j'ai versé tous mes fonds. Pour quelqu'un que je pensais aimer»

Encore un autre «Je suis juste très effrayée, l'amour et les séquoias m'appellent. Je sais que je suis censée être là, je suis guidée (...). Je risque ma liberté si ça tourne mal pour moi, ma chérie»

Un message adressé à sa tante, à New York «Je viens de terminer un éveil spirituel très intense. Je retourne à l'aéroport pour me rendre à New York. J'aurai peut-être besoin d'aide pour m'y rendre»

Un ultime texto envoyé à sa mère, le 11 novembre «J'ai juste besoin de me reposer et je réfléchirai mieux. Mais c'est une merde très compliquée, dans le monde souterrain de la matrice»

Le 11 novembre, Hannah apparaît sur une caméra surveillance de l'aéroport de Los Angeles, où elle récupère enfin ses bagages, redirigés depuis New York. C'est le dernier signalement de son téléphone, avant qu'il ne cesse définitivement d'émettre.

«Des messages étranges et cryptiques – des choses sur la 'matrice' qui ne lui ressemblent pas du tout. Et puis tout d’un coup, plus aucune communication» La tante d'Hannah, Larie Pidgeon, à la chaîne KTLA-TV

Ces communications étranges achèvent de convaincre sa famille, qui dépose un avis de disparition auprès du département de police de Los Angeles, des autorités de l'aéroport de Los Angeles et du FBI. Sans plus attendre, les proches se dispersent à travers la Cité des Anges pour tenter de la retrouver.



Décrite par ses proches comme un «papillon social», «travailleuse» et «fiable», le comportement d'Hannah alarme ses proches. instagram

Ce même soir du 11 novembre, Hannah est immortalisée pour la dernière fois par une caméra, à la sortie d'une station de métro du centre-ville de Los Angeles, près de l'arène Crypto.com, flanquée d'un inconnu.



«Elle n'avait pas l'air d'être elle-même. Elle était avec quelqu'un, mais nous ne savons pas encore qui c'était. Elle n'avait pas l'air en sécurité» Larie Pigeon, au Mail Online

Un suicide tragique

Parmi les personnes farouchement déterminées à retrouver la femme disparue, son père, Ryan Kobayashi. Depuis Los Angeles, où il écume les rues et placarde des affiches, il multiplie les déclarations télévisées. «Nous essayons simplement d'obtenir autant d'informations que possible», affirme-t-il à Hawaii News Now.



«Je veux faire passer le message... Est-ce que quelqu'un a vu ma fille?» Ryan Kobayashi, sur Hawaii News Now

«Hannah aimait voyager. Elle aimait la photographie, l'art, la musique. Je n'étais pas très proche d'elle... en grandissant. Nous n'avons pas eu de contact pendant un certain temps, confesse-t-il lors d'une interview accordée à CNN, fin novembre. J'essaie juste de me réconcilier. J'essaie de la récupérer. C'est mon objectif principal».

Ryan Kobayashi, à Los Angeles, le 21 novembre. Image: AP

Les jours passent, nulle trace d'Hannah. Désespéré, le quiquagénaire se perd dans les quartiers les plus sordides de la ville, y compris le tristement célèbre Skid Row, dans l'espoir de trouver des indices. Sa seule consolation? Il n'est pas seul. Des proches et des bénévoles ont afflué de tout le pays pour l'aider.

Insuffisant, aux yeux de Ryan, bientôt miné par les spéculations qui pullulent sur internet au sujet de cette disparition mystérieuse - des théories du complot qui vont des démêlés d'Hannah avec une secte new-age, à ses soit-disants «bad trip» sous drogue.

«Des conneries! C'est des conneries!» Larie Pidgeon, au New York Post

«Si Ryan regarde toute cette merde, imaginez ce qui pèse sur lui?», s'insurge la tante de la jeune femme, Larie Pidgeon, qui s'improvisera porte-parole de la famille tout au long des recherches. Et si ces prises de parole intempestives dans la presse agace une partie des Kobayashi, les inquiétudes de Larie Pidgeon sur Ryan Kobayashi sont fondées. Le dimanche 24 novembre, vers 4 heures du matin, le corps du papa est retrouvé près d'un parking près de l'aéroport de Los Angeles. L'enquête conclut à un suicide, des suites d'une chute.

Un drame qui s'ajoute au premier traumatisme de la disparition d'Hannah, et que Larie Pidgeon, encore elle, évoquera brièvement sur la chaîne CNN, dès le lendemain. «Comme vous pouvez l’imaginer, la famille est dévastée», lâche-t-elle le 25 novembre.

«Ryan est mort d’un cœur brisé» Larie Pidgeon, sur CNN

Une tragédie qui n'affaiblit cependant en rien sa détermination à retrouver sa nièce, à remuer chaque recoin de la ville, à distribuer des tracts et d'organiser des rassemblements. Au contraire. Larie répète à qui veut l'entendre ses craintes qu'Hannah n'ait été enlevée par un trafiquant.

«Hannah, nous te cherchons sans relâche. Nous gardons l’espoir vivant. Nous partageons ton nom. Nous faisons en sorte que les gens t’écoutent. Nous t’aimons de tout notre cœur et j’ai besoin que tu ne perdes pas espoir, car nous ne perdrons pas espoir tant que nous ne t’aurons pas trouvée» Larie Pidgeon, dans un appel partagé

avec The Daily Beast

L'improbable twist final

Le 2 décembre, nouveau retournement de situation. La police découvre qu'Hannah s'est procuré un billet à la gare routière Union Station de Los Angeles. Destination? Le Mexique. Un achat confirmé par la vidéosurveillance des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis. Le 12 novembre, la disparue a traversé la frontière à pied par le tunnel du poste frontière de San Ysidro, jusqu'à Tijuana.

Seule avec ses bagages. Et a priori indemne.

Hannah, ici en 2022, est décrite comme une passionnée de voyage et de nature. instagram

Faute de preuve de crime ou d'acte criminel, à la plus grande horreur de la famille, la police de Los Angeles reclasse officiellement le cas comme «disparition volontaire». Et suspend ses recherches.

«Elle a droit à sa vie privée et nous respectons ses choix, mais nous comprenons également l’inquiétude que ses proches éprouvent à son égard. Un simple message pourrait rassurer ceux qui lui sont chers» Jim McDonnell, chef du département de police de Los Angeles, dans un communiqué.

L'appel des autorités a-t-il été entendu par l'intéressée? Reste que, moins de deux semaines plus tard, un mois tout pile après sa disparition, la famille d'Hannah publie un ultime communiqué. La jeune Hawaïenne a été «retrouvée saine et sauve». «Nous sommes incroyablement soulagés et reconnaissants», souligne la déclaration, publiée ce mercredi sur X par l'intermédiaire de leur avocate.

Sans fournir plus de précisions sur le lieu où elle a été retrouvée ni sur la manière dont elle s'est manifestée.



Pour les détails croustillants, il faudra attendre le Daily Mail. Le tabloïd n'a d'ailleurs pas tardé à sortir du bois, ce jeudi, pour dévoiler les détails de «l'incroyable histoire derrière la disparition» d'Hannah Kobayashi. Une affaire que le FBI considère désormais comme un «vaste plan raté» pour obtenir un visa. Fomentée par Hannah et son ex-petit copain, Amun Miranda, la combine était censée offrir la nationalité américaine à un ami commun. Alan Cacace, un jeune Argentin établi à Hawaï depuis quelques années, séduit par son style balnéaire et ses salaires plus élevés.

L'ex d'Hannah, Amun Muniz-Miranda, a eu des antécédents criminels pour avoir menti aux forces de l'ordre au Texas en 2021 sur son identité. Service de police de Waxahachie

Ce 8 novembre 2024, ils sont là, tous les trois. Hannah, Amun et Alan, à bord du vol qui relie l'île d'Hawaï à Los Angeles, en direction de New York. Hannah a épousé l'Argentin discrètement quelques semaines plus tôt, sans que quiconque ou presque n'en soit informé. Le trio a une ambition: convaincre les services de l'immigration que ce mariage est une authentique histoire d'amour.

Rien de tel que quelques photos devant l'Empire State Building, Central Park, Broadway ou près de la Statue de la Liberté pour persuader les agents. Selon le Daily Mail, Alan Cacace aurait donné à Hannah Kobayashi 15 000 dollars et la promesse d'une somme similaire, une fois les documents délivrés lui permettant de rester définitivement aux Etats-Unis.

Si la famille d'Hannah est restée dans l'ignorance, les collègues de la jeune femme dans un magasin de tabac, à Hawaï, auraient été informés il y a plusieurs semaines. Selon leurs témoignages dans le Mail ou le New York Post, cette corvée n'avait rien pour ravir Hannah.

Encore moins la perspective de devoir partager son rêve new-yorkais avec son ex petit-ami et un faux mari. Frustrée de perdre du temps pour de faux clichés étalant son bonheur conjugal, «elle a dit qu'elle ne leur consacrerait qu'une journée. Elle voulait continuer son itinéraire», se souvient une amie, Desiree, dans le tabloïd britannique.

«Il n'y avait aucun secret. Elle nous a parlé de ses projets» Desiree, collègue d'Hannah Kobayashi, dans le Daily Mail

«J'ai fait tourner mon cerveau toute la journée, tous les jours, au cours du mois dernier», lâchait déjà la collègue auprès du quotidien britannique, quelques jours avant que son amie ne contacte sa famille pour leur confirmer qu'elle est en sécurité.

«Quelque chose l'a fait flipper au point qu'elle ait abandonné son voyage et partie dans ce foutu Mexique. Je ne comprends pas pourquoi elle a raté le voyage qu'elle avait prévu de faire» Desiree

De nombreux mystères persistent autour de cet improbable fait divers qui a agité l'Amérique pendant plus d'un mois. Heureusement pour la famille et les amis d'Hannah Kobayashi, ils peuvent désormais espérer obtenir des réponses. En personne.

