Cory Booker s'est livré à un impressionnant marathon oratoire. Keystone

Ce sénateur a critiqué Trump pendant plus de 24 heures sans pause

Le démocrate Cory Booker a battu le record du plus long discours au Sénat américain. Il voulait ainsi protester contre la politique «inconstitutionnelle» de Donald Trump.

Plus de «International»

Un démocrate a battu mardi soir le record du plus long discours au Sénat américain en s'élevant pendant plus de 24 heures et 18 minutes contre la politique du président américain Donald Trump.

Le discours marathon du sénateur du New Jersey Cory Booker s'est fait sans pause pour les besoins naturels ni possibilité de s'asseoir, comme le veulent les règles du Sénat américain. Il a effacé des tablettes le record de 1957 de Strom Thurmond, un sénateur de Caroline du Sud pro-ségrégation qui s'opposait à une loi historique sur les droits civiques.

«Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de bien ou de mal. Amérique, c'est une question morale: la constitution vit-elle en ton coeur?», a lancé le sénateur peu après avoir battu le record.

La tactique du «flibustier»

Cory Booker monopolisait la parole depuis la veille à 19h00 locales au Sénat des Etats-Unis pour protester contre la politique «inconstitutionnelle», selon lui, du président Trump.

«Je me lève avec l'intention de perturber les activités normales du Sénat des États-Unis aussi longtemps que j'en serai physiquement capable. Je me lève ce soir parce que je crois sincèrement que notre pays est en crise», avait déclaré l'élu au début de son marathon oratoire.

Le règlement intérieur de la chambre haute du congrès permet à n'importe quel sénateur de prendre la parole, à condition de rester debout en parlant, sans prendre de pause: la tactique est surnommée «filibuster», mot dérivé du français «flibustier», puisque l'élu «pirate» ainsi la clôture des débats.

👉Notre direct sur la politique de Donald Trump👈

Le discours de Booker, qui se prolongeait mardi encore plusieurs minutes après son record, ne représente pas une tentative d'obstruction, car aucune loi n'est en cours de vote.

Les règles sont strictes: impossibilité de s'asseoir ou de prendre une pause pour les besoins naturels. Le seul répit permis est celui de la voix, puisqu'un autre sénateur peut prendre la parole pour poser une question – parfois elle-même très longue – à l'élu debout au pupitre.

En 2013, le sénateur républicain Ted Cruz avait parlé plus de 21 heures pour contester la réforme du système de santé du président démocrate Barack Obama. (jzs/ats)