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Ce grand projet de Trump a pris une tournure inattendue

Rénové à grands frais par Donald Trump pour retrouver son éclat, le célèbre bassin du Lincoln Memorial a viré au vert quelques jours seulement après sa réouverture.

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Entre le Lincoln Memorial et le Washington Monument se trouve le Lincoln Memorial Reflecting Pool, un bassin emblématique inauguré dans les années 1920 et considéré comme l’un des symboles de la capitale américaine.

Il y a quelques semaines, Donald Trump a lancé un vaste chantier destiné à lui redonner son éclat. Vidé, nettoyé puis repeint, le bassin devait retrouver une couleur bleu vif, décrite par le président comme un «American Flag Blue».

Du bleu patriotique au vert

L’effet n’a toutefois pas duré longtemps. Quelques jours seulement après la fin des travaux et le remplissage du bassin, l’eau a pris une couleur verdâtre sous l’effet d’une importante prolifération d’algues. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des nappes vertes flottant à la surface de l’eau, tandis que des équipes du National Park Service s’activent pour les retirer à l’aide d’épuisettes et de systèmes d’aspiration.

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Au total, le gouvernement américain a dépensé 14,2 millions de dollars pour cette rénovation, soit environ 11,3 millions de francs. Le chantier a été attribué sans appel d’offres à une entreprise ayant déjà travaillé sur des propriétés de Donald Trump, selon plusieurs médias américains.

L’administration a toutefois assuré à CNN que la situation est temporaire. Le Département de l’intérieur explique que les algues observées proviennent en partie de conduites d’alimentation restées inactives pendant les travaux. Selon la porte-parole Katie Martin, leur réapparition fait partie du processus normal de remise en service du bassin. Les autorités affirment également avoir installé des dispositifs appelés «nanobubblers», censés empêcher la formation de nouvelles proliférations d’algues, relate Forbes.

Des spécialistes interrogés par wusa9 rappellent néanmoins que les conditions actuelles sont particulièrement favorables à leur développement: eau chaude, faible circulation et fort ensoleillement. Selon eux, le renouvellement du système et la remise en eau du bassin pourraient aussi avoir contribué à réactiver des cellules d’algues restées dormantes.

Après le bassin de Washington, D.C., Donald Trump souhaite poursuivre plusieurs projets d’embellissement dans la capitale américaine, notamment autour d’autres plans d’eau et infrastructures publiques. (ysc)