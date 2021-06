International

Etats-Unis

Sophia Bush dévoile les dessous des tournages des Frères Scott



Image: AP A-PIZZELLO

Après cet article, vous regarderez «Les Frères Scott» différemment

Dans un podcast, la comédienne Sophia Bush a critiqué les conditions de travail de la série «Les Frères Scott». Elle a notamment comparé les rôles des femmes aux «fantasmes d’un vieil homme pervers.»

«Les Frères Scott» est une série culte pour de nombreux téléspectateurs. Mais aujourd'hui, la réputation de la série se retrouve entâchée. Et pour cause. Sofia Bush, alias Brook Davis, l'une des protagonistes de la série, a dénoncé la «fétichisation» et la manipulation de la part des équipes de production.

L'actrice, aujourd'hui âgée de 38 ans, s’est exprimée lors d’un podcast diffusé le 29 mai sur YouTube pour Chicks in the office.

La vidéo dans laquelle Sophia Bush s'est exprimée 👇 Vidéo: YouTube/Chicks in the Office

«Nous étions considérés comme des pions»

Au lancement de la série, la jeune femme n'avait pas la vingtaine. Elle raconte: «On s'attendait à ce que nous soyons ces adultes et pourtant, nous étions aussi considérés comme des pions.»

«Nous avions des adultes en qui nous avions confiance, dont nous comprenons maintenant qu'ils étaient vraiment manipulateurs – qui ne voulaient pas que nous soyons proches parce qu'ils pensaient que nous allions nous regrouper et demander plus d'argent [...] C'est tellement bizarre et c'était juste des choses dont nous n'étions pas au courant à l'époque»

La comédienne a insisté sur le fait, qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux qui lui auraient permis d'ouvrir les yeux et réaliser qu'elle devait être payée équitablement.

Fétichisation des acteurs

Mais cela ne s'arrête pas la. La comédienne ajoute qu’il y avait une certaine «fétichisation» des acteurs, mais aussi un contrôle et une manipulation perpétrés par ceux qui dirigeaient la série. «Avec le recul, on peut voir la façon dont on nous a fétichisés [...]. Il y avait cette idée que nous devions avoir réponse à tout et être des professionnels expérimentés alors que nous n’y connaissions rien au départ».

«Nos rôles ressemblaient aux fantasmes d’un vieil homme pervers»

Mark Schwahn déjà épinglé

Ce n’est pas la première fois qu’un scandale éclate autour du tournage de cette série. Pour rappel, en 2017, Sophia Bush et une vingtaine d'autres femmes avaient accusé publiquement le créateur Mark Schwahn de harcèlement sexuel et de manipulation physique et psychique.

Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz avaient également confirmé que le créateur de la série avait tout fait pour créer un climat conflictuel entre les acteurs.

