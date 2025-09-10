Kamala Harris à propos de Biden: «C'était de l'inconscience»

bien ensoleillé18°
FILE - Vice President Kamala Harris hugs President Joe Biden as he walks to speak at Howard Theatre in Washington, Nov. 10, 2022. (AP Photo/Andrew Harnik, File) Joe Biden, Kamala Harris
Kamala Harris avec l'ancien président Joe Biden.Keystone

La figure démocrate et candidate à la présidentielle face à Donald Trump s'apprête à publier un livre. Des médias américains ont pu le parcourir en exclusivité.
10.09.2025, 18:4010.09.2025, 18:40
Plus de «International»

Kamala Harris, candidate démocrate malheureuse à la présidentielle, assène dans un livre à paraître en septembre que cela avait été «de l'inconscience» de laisser l'ancien président Joe Biden s'accrocher à sa quête d'un second mandat.

Elle règle aussi ses comptes avec l'entourage de l'ancien président, accusé de lui avoir mis en permanence des bâtons dans les roues quand elle était vice-présidente, selon des extraits publiés par le magazine The Atlantic.

Pourquoi Kamala Harris a «un peu basculé à droite»

Kamala Harris écrit:

«La décision appartient à Joe et Jill (Biden, son épouse). Nous répétions cela comme un mantra, comme si nous avions été hypnotisés. Etait-ce de l'élégance ou était-ce de l'inconscience? En y repensant, je pense que c'était de l'inconscience. L'enjeu était trop grand. Ce choix ne pouvait reposer sur l'ego, sur l'ambition d'un individu.»

La démocrate, qui a succédé en catastrophe à Joe Biden comme candidate à la Maison-Blanche fin juillet, estime toutefois qu'elle était «la plus mal placée pour argumenter en faveur d'un retrait» du président vieillissant.

Elle estime:

«Je savais que cela apparaîtrait comme incroyablement opportuniste de lui demander de ne pas se présenter. Il l'aurait vu comme de l'ambition sans fard, peut-être comme une trahison perfide.»

Si elle assure que le démocrate, âgé de 82 ans aujourd'hui, a toujours été en mesure d'exercer ses fonctions, elle écrit qu'il «fatiguait».

La première femme vice-présidente des Etats-Unis expose son amertume face à l'entourage de Joe Biden dans les quelques paragraphes dévoilés par l'hebdomadaire.

Donald Trump prend une décision qui met en danger Kamala Harris

«Il était quasiment impossible d'obtenir que (la Maison Blanche) dise quelque chose de positif sur mon travail ou qu'elle me défende », déplore-t-elle.

«J'ai souvent appris que l'équipe du président attisait les rumeurs négatives qui surgissaient autour de moi», dénonce encore la Californienne.

Son ouvrage, «107 Days» («107 jours») publié aux éditions Simon & Schuster, paraîtra le 23 septembre aux Etats-Unis.

Cette durée est celle de sa campagne tronquée, depuis le retrait surprise de Joe Biden le 21 juillet, jusqu'à l'élection perdue le 5 novembre face à Donald Trump. (ats/afp/svp)

