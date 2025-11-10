brouillard
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les Etats-Unis font un pas vers la fin du «shutdown»

Le Congr
Le texte doit encore passer devant la Chambre des représentants, avant d'être soumis à Trump pour signature.Keystone

Les Etats-Unis font un pas vers la fin du «shutdown»

Un accord a été trouvé au Sénat américain en vue de mettre un terme à la paralysie budgétaire. Celui-ci prévoit notamment plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires impactés.
10.11.2025, 05:5310.11.2025, 05:53

Les sénateurs américains sont parvenus à un accord destiné à mettre fin à la paralysie budgétaire, selon plusieurs médias américains. La paralysie bloque une partie des services publics du pays depuis 40 jours, un record.

Les élus républicains et démocrates sont parvenus à un accord provisoire permettant le financement du gouvernement jusqu'en janvier, rapportent notamment CNN and Fox News, selon qui un vote formel est attendu dans la nuit.

Commentaire
Trump joue les empereurs romains

«On dirait qu'on s'approche de la fin du "shutdown"», a estimé devant la presse le président Donald Trump, de retour à la Maison Blanche après avoir passé le weekend dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago. Après une éventuelle approbation au Sénat, le texte devra encore passer devant la Chambre des représentants, avant d'être soumis à Trump pour signature.

Licenciements annulés

Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés depuis le début du «shutdown» le 1er octobre, qui perturbe le versement d'aide sociales et le trafic aérien.

Selon des parlementaires, l'accord trouvé au Sénat doit permettre de renflouer le programme d'aide alimentaire qui soutient 42 millions d'Américains, et dont les versements sont perturbés par le blocage du budget. Il impliquerait aussi l'annulation du licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux par Donald Trump le mois dernier, et la tenue d'un vote sur l'extension des aides pour les soins de santé, qui doivent expirer à la fin de l'année.

Shutdown américain: le trafic aérien s’effondre faute de contrôleurs

La proposition «protégera les fonctionnaires fédéraux contre les licenciements abusifs, réintégrera ceux qui ont été licenciés à tort pendant le "shutdown", et garantira que les fonctionnaires fédéraux recevront leur salaire rétroactivement», a affirmé le sénateur démocrate Tim Kaine dans un communiqué.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer a toutefois déploré que l'extension des aides à la santé fasse l'objet d'un vote et non d'une prolongation directe. «Ce combat va et doit continuer», a-t-il lancé à la chambre haute. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Six morts dans un dépôt de parfumerie en Turquie
Six personnes ont été tuées et cinq personnes ont été blessées dans un incendie survenu samedi matin dans un dépôt de parfumerie à Dilovasi, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités turques.
«Six de nos concitoyens ont perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré dans le district de Dilovasi vers 9 heures du matin», a affirmé le gouverneur de la province sur la chaîne publique turque TRT Haber.
L’article