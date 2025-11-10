Le texte doit encore passer devant la Chambre des représentants, avant d'être soumis à Trump pour signature. Keystone

Les Etats-Unis font un pas vers la fin du «shutdown»

Un accord a été trouvé au Sénat américain en vue de mettre un terme à la paralysie budgétaire. Celui-ci prévoit notamment plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires impactés.

Les sénateurs américains sont parvenus à un accord destiné à mettre fin à la paralysie budgétaire, selon plusieurs médias américains. La paralysie bloque une partie des services publics du pays depuis 40 jours, un record.

Les élus républicains et démocrates sont parvenus à un accord provisoire permettant le financement du gouvernement jusqu'en janvier, rapportent notamment CNN and Fox News, selon qui un vote formel est attendu dans la nuit.

«On dirait qu'on s'approche de la fin du "shutdown"», a estimé devant la presse le président Donald Trump, de retour à la Maison Blanche après avoir passé le weekend dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago. Après une éventuelle approbation au Sénat, le texte devra encore passer devant la Chambre des représentants, avant d'être soumis à Trump pour signature.

Licenciements annulés

Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés depuis le début du «shutdown» le 1er octobre, qui perturbe le versement d'aide sociales et le trafic aérien.

Selon des parlementaires, l'accord trouvé au Sénat doit permettre de renflouer le programme d'aide alimentaire qui soutient 42 millions d'Américains, et dont les versements sont perturbés par le blocage du budget. Il impliquerait aussi l'annulation du licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux par Donald Trump le mois dernier, et la tenue d'un vote sur l'extension des aides pour les soins de santé, qui doivent expirer à la fin de l'année.

La proposition «protégera les fonctionnaires fédéraux contre les licenciements abusifs, réintégrera ceux qui ont été licenciés à tort pendant le "shutdown", et garantira que les fonctionnaires fédéraux recevront leur salaire rétroactivement», a affirmé le sénateur démocrate Tim Kaine dans un communiqué.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer a toutefois déploré que l'extension des aides à la santé fasse l'objet d'un vote et non d'une prolongation directe. «Ce combat va et doit continuer», a-t-il lancé à la chambre haute. (jzs/ats)