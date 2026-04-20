Interrompu en 2011, la Commission européenne veut relancer l'accord de coopération entre l'UE et la Syrie. Image: Shutterstock

Bruxelles souhaite relancer l'accord de coopération UE-Syrie

Dans le cadre de ses efforts pour faciliter une «transition pacifique et inclusive» en Syrie, Bruxelles propose aux 27 de relancer l'accord de coopération entre l'UE et la Syrie.



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La Commission européenne veut relancer l'accord de coopération entre l'UE et la Syrie pour renforcer la transition et la reconstruction dans ce pays, ravagé par 15 ans de guerre civile avant le renversement de Bachar al-Assad fin 2024.

Il s'agit de marquer ainsi «une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties», a indiqué lundi la Commission.

Dans le cadre de ses efforts pour faciliter une «transition pacifique et inclusive» en Syrie, Bruxelles propose aux 27 de relancer cet accord de coopération, interrompu en 2011 en raison des violations des droits humains par le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad, renversé le 8 décembre 2024.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE devraient en discuter mardi à Luxembourg, a-t-on indiqué de sources diplomatiques.

Avant cette l'interruption de cet accord, les échanges entre la Syrie et l'UE atteignaient quelque 7 milliards d'euros. En 2023, les importations de l'UE en provenance de la Syrie étaient retombées à 103 millions d'euros et les exportations à 265 millions d'euros.

L'Europe fera «tout son possible» pour aider à la reconstruction de la Syrie, avait promis début janvier la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après avoir rencontré le dirigeant syrien Ahmad al-Chareh à Damas.

En mars 2025, l'UE s'était engagée à fournir près de 2,5 milliards d'euros à la Syrie sur deux ans.

La Banque mondiale estime que la reconstruction de la Syrie pourrait coûter jusqu'à 216 milliards de dollars. (tib/ats)