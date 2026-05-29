Les entreprises privées russes sont autorisées à acheter des systèmes de défense aérienne en raison des attaques de drones. Image: montage watson

Chaque entreprise russe pourra acheter ses propres missiles

Après les frappes de drones ukrainiennes, la défense est en cours de réorganisation en Russie. Les entreprises privées sont désormais autorisées à acquérir des systèmes de défense antiaérienne.

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Le gouvernement russe autorise désormais les entreprises privées à acquérir des armes lourdes destinées à repousser les attaques de drones. C’est ce que rapporte notamment la chaîne russe RBC, citant le ministère de la Défense. Selon ces informations, l’autorisation concerne les armes de gros calibre, telles que les systèmes de défense antiaérienne et les tourelles d’artillerie, mais aussi les systèmes radars et les véhicules spécialisés.

Auparavant, les entreprises privées n’étaient autorisées à acquérir que des «équipements de sécurité passifs», tels que des systèmes de guerre électronique ainsi que des armes légères destinées à la lutte contre les drones. Mais les équipes mobiles de défense antiaérienne doivent, elles aussi, être équipées le plus rapidement possible d’armes de gros calibre.



Et en parallèle, de nouvelles unités doivent être créées, en particulier dans la partie européenne de la Russie. Moscou fait généralement appel à des réservistes de l’armée pour constituer ces unités.

Un lobbyiste russe plaide pour l’acquisition de systèmes antiaériens

Mardi, le président de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexander Chokhine, avait défendu cette mesure auprès du chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Il a demandé la mise en place de modèles de financement clairs pour permettre aux entreprises d’acheter ces armements.

Cette décision intervient dans un contexte de nette augmentation des attaques de drones ukrainiens au cours des derniers mois. Celles-ci ont notamment visé des installations pétrolières et gazières russes. Des frappes de drones contre des bâtiments civils provoquent toutefois aussi régulièrement des morts et des blessés. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une extension de ces attaques.

Pour se défendre contre ces offensives, la Russie multiplie actuellement les mesures. Alors que l’avant-dernier week-end, des dizaines de drones ukrainiens ont franchi plusieurs ceintures de défense aérienne protégeant la capitale russe, des gratte-ciels moscovites sont désormais équipés de systèmes de défense antiaérienne.

La Russie menace l’Ukraine d’attaques massives

La Russie poursuit également sa campagne aérienne contre l’Ukraine. Durant le week-end de Pentecôte, l’armée russe a lancé d’importantes attaques de drones et de missiles contre l’Ukraine, et plus particulièrement contre la capitale, Kiev. Elle a notamment utilisé le missile hypersonique Orechnik, qui, selon Moscou, peut être équipé d’ogives nucléaires. Quelques jours auparavant, la Russie avait déjà mené contre Kiev l’une des attaques de drones et de missiles les plus violentes depuis le début de sa guerre il y a plus de quatre ans.

Lundi, la Russie a ensuite annoncé de nouvelles attaques «systématiques» contre Kiev. Les étrangers et les diplomates ont été appelés à quitter la capitale ukrainienne.

«Les attaques viseront aussi bien les centres de décision que les postes de commandement. Nous mettons en garde les citoyens étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des organisations internationales.» Le ministère russe des Affaires étrangères

Ces menaces ont été vivement condamnées sur la scène internationale. (sic/trad. hun)