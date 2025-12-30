en partie ensoleillé-2°
Trump envisage de vendre des avions F-35 à la Turquie

epa12537592 US Air Force&#039;s F-35 fighter jet performs a flying display during the Dubai Airshow 2025 at the Dubai World Central (DWC), also known as Al Maktoum International Airport, in Jebel Ali, ...
Le F-35 de Lockheed Martin est le plus sophistiqué des avions de chasse américains.Keystone

Trump pourrait vendre des F-35 à ce pays malgré Netanyahou

Le président américain envisage la vente d'avions de combat à la Turquie en dépit des objections israéliennes. Il a assuré que le dirigeant turc Erdogan était un «très bon ami».
30.12.2025, 06:2730.12.2025, 06:31

Donald Trump a dit lundi envisager la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie, malgré les objections d'Israël lors de la visite de son premier ministre Benjamin Netanyahou en Floride. «Nous y réfléchissons très sérieusement», a déclaré le président américain en réponse à une question sur un potentiel accord avec la Turquie sur ces avions de combat.

Washington avait exclu la Turquie de son programme de développement des F-35 en 2019, avant d'imposer un an plus tard des sanctions à Ankara, pourtant son allié au sein de l'Otan, en raison de son achat du système russe de défense antiaérienne S-400. Mais Donald Trump entretient des relations étroites avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qu'il avait reçu fin septembre à la Maison Blanche.

La Suisse réfléchit à bâtir une flotte «low cost» en plus du F-35

L'idée d'un accord fait grincer des dents Israël, qui considère que des F-35 bénéficieraient à la Turquie en cas de potentielle guerre, alors que les deux pays connaissent des tensions à propos de la Syrie.

Interrogé à ce sujet, Donald Trump a estimé que Recep Tayyip Erdogan était un «très bon ami». «Nous n'aurons pas de problèmes», a-t-il ajouté. «Rien n'arrivera.»

Reconnaissance d'Israël

Le F-35 de Lockheed Martin, le plus sophistiqué des avions de chasse américains, a été développé par les Etats-Unis en partenariat avec d'autres pays de l'Otan, dans le cadre d'un programme appelé Joint Strike Fighter (JSF). Lors de son premier mandat, le président américain avait accepté d'en vendre aux Emirats arabes unis après leur reconnaissance d'Israël.

Il a également donné son feu vert, en novembre, à un accord de vente d'armement à l'Arabie saoudite, qui inclut de futures livraisons de F-35. (jzs/ats)

