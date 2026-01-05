Les critères secrets de la procédure d'acquisition du F-35, menée par Armasuisse, soulèvent le doute. A gauche: Pierre-Alain Fridez. Keystone/pfpdt (montage)

F-35: Les critères secrets «doivent être rendus publics»

La procédure d’acquisition du F-35 a reposé sur une architecture technique complexe et secrète. Les critères testés, modifiés depuis le Gripen, ont-ils favorisé l’appareil américain? A Berne, le processus et ses responsables ne font pas l'unanimité.

Plus de «Suisse»

La Suisse a tranché. Elle achètera des F-35, assumera les surcoûts annoncés par les Etats-Unis et se procurera autant d’appareils que le permettra l’enveloppe de six milliards de francs. Le Conseil fédéral l'a réitéré mi-décembre via le chef du Département fédéral de la défense (DDPS), Martin Pfister.

Mais le conseiller fédéral zougois n'est pas seul à bord pour décider. Autour de lui, une flopée d'experts procure conseils avisés et autres suggestions dont la valeur est parfois contraignante. On trouve trace de leur présence dans le communiqué accompagnant sa conférence de presse:

«Dans son examen, le groupe d’experts du DDPS conclut que les options présentées conservent largement leur validité au regard des exigences futures»

Cette pleine confiance accordée aux experts est toutefois remise en question par certains. Dans un chapitre de son livre, F-35 ou l'histoire d'une manipulation, le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU), critique du F-35 à Berne, revient sur le rôle joué par ces spécialistes de l'ombre.

Modifications substantielles

Les procédures d’acquisition comparent des systèmes militaires complexes pour déterminer le plus adapté à l’armée. En Suisse, elles sont gérées par l'Office fédéral de l'armement, Armasuisse. Selon le Jurassien, qui compare la procédure Air2030 à celle du Gripen, au début des années 2010, des modifications substantielles auraient favorisé le F-35.

Le socialiste affirme avoir reçu des informations provenant de cadres mécontents d'Armasuisse, qui auraient dénoncé une procédure «hackée» en faveur du F-35. Les critères de combat aérien, essentiels pour la police du ciel, auraient été réduits, tandis que de nouveaux critères, comme la furtivité et la guerre en réseau, ont été introduits.

C'est-à-dire, des domaines correspondent précisément aux points forts du F-35. Problème: ces critères sont secrets. Même pour un membre de la commission de politique de sécurité extérieure, comme Pierre-Alain Fridez.

«Armasuisse et le DDPS se retranchent systématiquement derrière le secret-défense» Pierre-Alain Fridez, conseiller national (PS/JU)

Une posture qui, selon lui, «devient une stratégie institutionnelle pour ne rien dire et ne rendre de comptes à personne».

A propos de Fridez 👇🏻 Affaire du F-35: «On ne voulait pas répondre à mes questions»

Secret-défense

Contacté, Armasuisse nous précise en effet que «le DDPS ne fournit pas d'informations sur les critères détaillés et leur pondération, car des conclusions importantes en matière de sécurité concernant les capacités de l'armée de l'air pourraient en être tirées», sans quoi ils en deviendraient «obsolètes». Quant au changement de cap entre la procédure d'acquisition du Gripen et du F-35:

«Il est normal que les exigences militaires aient évolué, compte tenu de l'évolution du contexte sécuritaire et des progrès technologiques» Kaj-Gunnar Sievert, porte-parole d'Armasuisse

Selon Pierre-Alain Fridez, la nouvelle procédure d'acquisition comptait même des scénarios fictifs de bombardement furtif de cibles stratégiques à l'étranger, comme en Autriche ou en République tchèque. Ces opérations qui semblent peu adaptées à la neutralité suisse font-elles partie de «l'évolution du contexte sécuritaire»? Sur ce sujet, Armasuisse n'entre pas en matière. L'alignement sur nos voisins européens, dont la majorité fait partie de l'Otan, nous est toutefois rappelé directement par Armasuisse:

«Le F-35 est de loin l'avion de chasse le plus produit dans le monde occidental et sera utilisé par au moins 13 pays européens dans un avenir proche» Kaj-Gunnar Sievert, porte-parole d'Armasuisse

Conforme au droit, mais...

Armasuisse estime par ailleurs que «l’évaluation technique était juridiquement valable». L'Office a défini des critères primaires, secondaires et tertiaires pour tester les différents avions (parmi les concurrents: le Rafale, le Gripen E et le FA-18 Super Hornet).

«Armasuisse a pris les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de traitement des fournisseurs» Armasuisse

Ce sont 79 critères — secrets — testés dans différents scénarios fictifs et assortis de pondérations qui ont servi à attribuer les points finaux. Ils n’ont jamais été rendus publics ni soumis à l'ensemble du Parlement. C'est ce que dénonce Pierre-Alain Fridez dans son livre. Le processus était «objectif et transparent», assure Armasuisse de son côté, précisant que:

«La commission de gestion du Conseil national a eu accès à tous les détails du processus de sélection ainsi qu’au rapport d’évaluation, réfutant ainsi les affirmations de l’auteur que vous avez cité» Armasuisse

En septembre 2022, un rapport de ladite commission indique en effet que l'évaluation était «conforme au droit». Mais elle dit aussi que «les conditions-cadres n’étaient pas opportunes et n’ont laissé aucune marge de manœuvre au Conseil fédéral au moment de choisir l’avion».

«La commission de gestion se montre critique en ce qui concerne (...) les exigences relatives à l’acquisition, le traitement des résultats de l’évaluation par le DDPS et par le Conseil fédéral ainsi que la manière dont les choses se sont déroulées avec les pays constructeurs» Appréciation globale, commission de gestion du National

Le Préposé fédéral se prend un vent

Il semble qu'Armasuisse se soit également pris le bec avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). En cause, la demande d'un journaliste de la SRF, en 2022, qui désirait avoir accès à ces fameux critères secrets en s'appuyant sur la Loi sur la transparence. Sa demande refusée, il a saisi la justice et a contacté le Préposé fédéral.

Mais même face à cette haute instance, Armasuisse a refusé de révéler le détail des critères de sa procédure d'acquisition, invoquant le secret, la sécurité nationale et des exceptions à la loi sur la transparence. Dans sa recommandation du 5 mai 2023, le Préposé écrit:

Le 7 novembre 2022, Armasuisse a réitéré son refus de présenter les documents au Préposé et a ajouté que les documents classifiés SECRETS étaient prévus exclusivement pour être portés à la connaissance du Conseil fédéral.

Pour Armasuisse, c'est clair: la ligne est directe avec le Conseil fédéral. Hormis cette instance, personne n'aura accès à ces informations.

Le 8 novembre 2022, le Préposé a contacté armasuisse par téléphone et lui a exceptionnellement proposé de se rendre dans les locaux de l’autorité afin de consulter les documents classifiés SECRETS.

Le même jour, Armasuisse a informé par courriel le Préposé que la consultation sur site lui était refusée.

Mais le Préposé fédéral agit comme un médiateur et la valeur de ses recommandations n'est pas contraignante. Face à la résistance d'Armasuisse, notre confrère renoncera à l'accès aux critères du processus d'acquisition



Après avoir refusé à plusieurs reprises, malgré son obligation légale, de remettre les documents, Armasuisse a également rejeté la proposition du Préposé d’amener les documents souhaités à la séance de médiation et a même refusé de donner suite à la proposition du Préposé relative à la consultation sur site des documents.

Le Préposé fédéral n'y va pas de main-morte dans sa conclusion:

«Armasuisse, en refusant au Préposé son droit de consulter les documents, a violé son obligation de collaboration et l’a empêché de procéder à l’examen requis par la loi» Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) donnera de prime abord raison à Armasuisse, mais l'Office sera ensuite désavoué par le Tribunal fédéral (TF) en mars 2025. Le dossier est reparti auprès du TAF, qui doit à nouveau statuer sur ce cas. La date de publication de la décision n'est pas connue.

La confiance, première victime

Dans quelle mesure ces détails secrets ont-ils influencé le processus qui a mené à l'acquisition des F-35? «Sans accès aux critères d’évaluation, il est impossible de juger si la procédure a été équitable», tonne Pierre-Alain Fridez.

«C’est précisément pour cela qu’ils doivent être rendus publics» Pierre-Alain Fridez, conseiller national (PS/JU)

Si la légalité formelle du processus est assurée, le fait que les critères déterminants restent inaccessibles au public ne permet pas de faire pleinement la lumière sur les évènements. «Quand tout est opaque et que les dysfonctionnements mettent des années à apparaître, la suspicion devient inévitable», estime le conseiller national.

«Le premier dommage, dans toute cette histoire, c’est la confiance» Pierre-Alain Fridez, conseiller national (PS/JU)

Au niveau politique aussi, «c'est extrêmement grave», juge Pierre-Alain Fridez, qui estime qu'«on parle d’un choix irréversible alors qu’aucun avion n’est encore réellement acquis.»