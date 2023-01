La fin tragique de Pantoufle

Voici les noms des Suisses interdits de vols par les Etats-Unis

La hackeuse suisse Maia Arson Crimew a dégoté la très controversée No-Fly-List d'une compagnie aérienne américaine. Trois Suisses s'y trouvent.

Il y a un peu plus d'une semaine, la pirate et anarchiste non binaire Maia arson Crimew a fait la une des journaux. Selon un article qu'elle a publié sur son blog, la hackeuse de 23 ans s'est introduite dans un serveur non protégé d'une compagnie aérienne américaine. Elle y est tombée sur un ensemble de données très sensibles dont la fameuse «No-Fly-List».