La sœur de Maddie McCann s'exprime pour la première fois

16 ans après la disparition de sa grande sœur Maddie, Amelie McCann a pris la parole pour la première fois publiquement, à l'occasion d'une cérémonie de commémoration.

Difficile de ne pas oublier cette petite tête blonde, blottie dans les bras de ses parents Kate et Gerry McCann. Lorsque sa sœur aînée, Madeleine, disparaît tragiquement pendant des vacances en famille au Portugal, Amelie n'a que deux ans.

Amelie n'est qu'un bébé lorsque son aînée s'évapore sans laisser de traces, au Portugal, en mai 2007. Getty Images Europe

Amelie McCann a bien grandi. La jeune femme de 18 ans a pris la première fois la parole, à l'occasion d'une veillée pour marquer le 16e anniversaire de la disparition de sa soeur, ce mercredi.

Amelie a récité des mantras brandis dans la foule des personnes présentes.

«C'est bien que tout le monde soit ici ensemble, mais c'est une triste occasion» Amelie McCann.

Quelque 70 personnes s'étaient réunies pour cette prière informelle, organisée dans le village natal de la famille, Rothley, dans le Leicestershire, au Royaume-Uni. Quelque part dans la foule: Kate et Gerry McCann. Le frère jumeau d'Amelie, Sean, est absent.

Accompagnée d'une amie, Amelie a répété des messages brandies par les personnes présentes dans la foule. «Ne jamais abandonner», «Ne négliger aucune piste» ou encore «Toujours disparue, toujours manquée».

Présente sur place, Kate McCann n'a pas pris la parole.

Fiona Payne, une amie proche du couple présente lors de ce soir fatidique du 3 mai 2007, s'est joint aux personnes venues afficher leur soutien. Après avoir lu à voix haute un poème d'Emily Dickinson, elle a échangé une étreinte chaleureuse avec Kate.

Maddie McCann n'a pas encore quatre ans le soir de disparition, alors qu'elle est seule avec ses frères et sœurs jumeaux dans la chambre d'hôtel de la famille. Ses parents sont alors en train de dîner avec des amis dans un restaurant de tapas tout proche.

Le couple McCann, qui n'a pas pris la parole ce mercredi, a préféré partager un poème: The Contradiction de Clare Pollard. Un texte qui, selon eux, «résonne fortement» en eux.

«L'absence se contredit elle-même.

L'absence évoque ce qui nous manque.

Tu n'es pas là, je ne suis pas moi-même,

Mais comme ça, je te parle quand même.»

Un peu plus tôt dans la journée, Kate et Gerry ont publié un communiqué sur le site officiel Find Maddie, affirmant que leur fille «manquait toujours beaucoup» et qu'ils «attendaient une percée» dans la recherche de leur fille. «Il est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que nous ressentons.»

«Aujourd'hui marque le 16e anniversaire de l'enlèvement de Madeleine. Toujours portée disparue... mais elle nous manque toujours» Kate et Gerry, dans un communiqué.

«Merci à tous pour votre soutien - ça aide vraiment», conclut le message.

Kate et Gerry s'accrochent au maigre espoir que leur fille, qui aurait presque 20 ans aujourd'hui, pourrait encore être en vie. Un espoir récemment ravivé par les affirmations d'une jeune femme polonaise, Julia Wendell, d'être la Britannique disparue.

La police allemande, pour sa part, est persuadée que Maddie est décédée. Elle pense même avoir mis la main sur son kidnappeur. Le suspect est un Allemand de 45 ans, qui a passé de nombreuses années au Portugal, notamment dans la station balnéaire de Praia da Luz à l'époque de la disparition de Madeleine

Christian B., qui purge actuellement une peine dans une prison allemande pour le viol d'une touriste américaine à Praia da Luz, pourrait toutefois ne jamais faire face à un procès dans l'affaire très médiatisée de Maddie. Un tribunal de la ville de Braunschweig a déclaré qu'il n'était pas compétent et rejeté l'affaire, selon le journal allemand Bild.

Christian B., pour sa part, nie avec véhémence toute implication dans la disparition de la petite Maddie. (mbr)