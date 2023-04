Madeleine McCann, a disparu en mai 2007 à Praia da Luz au Portugal où sa famille était en vacances. keystone

Le principal suspect de l'affaire Maddie pourrait bientôt être libéré

Un procès devait avoir lieu, cette année, contre un homme soupçonné d'avoir kidnappé et tué Maddie McCann. Le tribunal a annoncé jeudi «ne plus être responsable» des accusations à son encontre.

D'après une ordonnance que s'est procuré T-online, le tribunal de Braunschweig, en Allemagne, a déclaré jeudi 20 avril «ne plus être responsable des accusations portées contre Christian B. et ainsi lever le mandat d'arrêt contre lui».

Ayant déjà purgé les deux tiers de sa peine liée à une autre affaire, le principal suspect de l'enlèvement de la petite Maddie, pourrait donc bientôt être libéré.

L'homme, actuellement en prison pour viol et trafic de drogue, devait être entendu par le tribunal régional de Braunschweig pour d'autres cas de viol et d'abus sexuels. Des affaires, dont celle de Maddie McCann, qui ont eu lieu au Portugal, une quinzaine d'années plus tôt.

Pour rappel, Madeleine McCann, a disparu en mai 2007 à Praia da Luz au Portugal où sa famille était en vacances. La fillette britannique allait avoir 4 ans. L'affaire a fait le tour du monde, suscitant une grande couverture médiatique et de nombreux rebondissements. Elle n'est toujours pas résolue.

D'autres tribunaux pourraient reprendre l'affaire

Tout serait une histoire de localisation. Bien que Christian B. ait un siège social à Braunschweig, l'homme a vécu pour la dernière fois à l'étranger.

D'après Tag24, c'est le tribunal régional de Magdebourg qui devrait reprendre les accusations, ou celui de Francfort puisque Christian B. y a été remis aux autorités après son entrée dans le pays. (mndl)