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Une fillette accidentellement écrasée par son père en France

Un dramatique accident est survenu mercredi dans un camping de Moselle (F). Une enfant d'un an et demi a perdu la vie.

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Une fillette d'un an et demi a été tuée accidentellement mercredi dans un camping de Moselle par son père qui manoeuvrait une voiture, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de Sarreguemines, Olivier Glady.

L'homme, âgé de 45 ans, «avait entrepris une manoeuvre de déplacement du véhicule familial», un SUV, indique le magistrat dans un communiqué. «L'enfant avait d'abord été tenu à l'écart avec ses frères (7 ans et deux jumeaux de 4 ans) de la voiture, mais la petite bande s'est finalement inopinément rapprochée et la collision s'est produite dans des circonstances fortuites».

Les dépistages réalisés sur le conducteur se sont révélés négatifs, indique le procureur, précisant que la famille, d'origine allemande, réside à Stuttgart. L'accident s'est produit à Grostenquin, à quelque 50 kilomètres à l'est de Metz. (jzs/ats/afp)