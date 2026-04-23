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Manchester: un homme a attaqué un client au couteau dans un café

Personne n’a été blessé durant cette agression. Certaines images peuvent néanmoins heurter certaines sensibilités.Vidéo: twitter

Un homme attaque un client au couteau dans un café

Mercredi, sans mobile apparent, un individu a fait irruption dans un café de Manchester et s’est rué sur un client avant de le poignarder. L’assaillant a été arrêté, la victime est sauve.
23.04.2026, 20:2223.04.2026, 20:28

Nous sommes à Bolton, situé dans le Grand Manchester, mercredi matin. Il est dix heures et des poussières. Alors qu’un client déguste tranquillement un petit-déjeuner à une table de The Deli, un homme fait soudain irruption dans l’établissement. Armé d’un couteau, l’individu se jette alors sur le client, avant de le poignarder sur le côté droit de sa poitrine.

Que s’est-il réellement passé?

Après l’attaque, la victime se lève d’un bond et commence à asséner de multiples coups de poing à son agresseur, pour tenter de le faire lâcher sa lame. Une fois l’assaillant hors d’état de nuire, la victime inspecte son torse et découvre qu’il n’a pas été sérieusement blessé. Son gilet semble avoir retenu le couteau.

Toute la scène a été filmée par la caméra de surveillance de l’établissement et la séquence a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux.

Vidéo: twitter

«Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté, soupçonné d'agression», selon des médias britanniques citant la police locale.

«Nous avons actuellement un homme en détention et les agents mènent des investigations approfondies dans le cadre d'une enquête exhaustive»
L'inspecteur principal Mike Sharples, de notre district de Bolton

Pourquoi cette attaque? Le jeune client était-il personnellement visé? Une enquête est en cours.

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Ce matin-là, quelques minutes plus tôt, une autre agression a été signalée dans le quartier. Aussi au couteau. «La police enquêterait sur le lien entre les deux affaires», affirme. Les deux victimes, qui ne connaissaient pas l’individu, n’ont été blessés que de manière superficielle.

Dans l’après-midi, l’établissement a publié un message sur Facebook pour tenter de rassurer sa clientèle: «Nous tenons à vous assurer que nos clients et notre personnel sont sains et saufs». Le patron a ensuite adressé un mot à la victime, qui a désarmé l’agresseur.

«Nous souhaitons également remercier notre client d'aujourd'hui qui nous a apporté son aide lors de l'incident, contribuant ainsi à notre sécurité. Il bénéficiera bien entendu de commandes gratuites à vie»
The Deli, sur Facebook
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