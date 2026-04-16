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On en sait plus sur l'ado tueur en Turquie

Turkish security forces and emergency staff stand in the courtyard of a secondary school where an assailant opened fire, in Kahramanmaras, Turkey, Wednesday, April 15, 2026, (IHA via AP) Turkey School ...
Un ado a ouvert le feu mercredi dans une école du sud de la Turquie, faisant neuf morts.Keystone

On en sait plus sur l'ado tueur en Turquie

Le jeune tireur qui a fait 9 morts mercredi dans une école de la province de Kahramanmaras avait rendu hommage à l'auteur misogyne d'une tuerie aux Etats-Unis en 2014.
16.04.2026, 07:0316.04.2026, 07:03

L'adolescent qui a ouvert le feu mercredi dans un établissement scolaire dans le sud de la Turquie, faisant neuf morts, avait rendu hommage à l'auteur d'une attaque misogyne aux Etats-Unis, a affirmé jeudi la police.

«Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'auteur utilisait sur son profil WhatsApp une image faisant référence à Elliot Rodger, qui avait perpétré un attentat aux Etats-Unis en 2014», a indiqué la direction générale de la police turque un communiqué. Le père du tireur, identifié comme un ancien inspecteur de police, a été interpellé mercredi et placé en détention, a-t-elle précisé.

Fusillade dans une école en Turquie: un ado tue 4 camarades

La référence à Elliot Rodger renvoie à l'auteur de la tuerie d'Isla Vista, en 2014 en Californie. Cet homme avait fait six morts sur le campus d'une université de Santa Barbara, avant de se suicider. Il avait expliqué dans une vidéo diffusée avant son crime que cette attaque était un «châtiment» pour les femmes qui l'avaient rejeté.

A picture of Elliot Rodger is displayed during a news conference by local police in Santa Barbara County, Southern California of the United States, May 24, 2014. Local police confirm that Elliot Rodge ...
Image: imago stock&people

«Aucun lien avec le terrorisme» établi

L'auteur de la tuerie de mercredi, âgé de 14 ans, est décédé, avait indiqué mercredi le gouverneur de la province de Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, sans être en mesure de préciser «s'il s'agit d'un suicide ou si cela s'est produit dans le chaos».

«Les supports numériques saisis lors des perquisitions au domicile de l'auteur et dans le véhicule de son père ont été confisqués et sont en cours d'analyse. (...) D'après les premiers éléments recueillis, aucun lien avec le terrorisme n'a été établi, il s'agit vraisemblablement d'un acte isolé», a ajouté la police turque.

Tirs dans un lycée en Turquie: nombreuses victimes

«Un élève est arrivé à l'école avec des armes, vraisemblablement celles de son père, dans son sac à dos. Il est entré dans deux salles de classe et a ouvert le feu au hasard», avait détaillé Ünlüer, au lendemain d'une attaque similaire ayant fait seize blessés dans un lycée situé 200 km plus à l'est.

Ce type d'incident est rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement. (jzs/ats)

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