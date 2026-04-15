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Nouvelle fusillade dans une école en Turquie

Fusillade dans une école en Turquie
Des images diffusées par l'agence de presse privée IHA montrent une personne, corps et visage couverts, évacuée dans une ambulance.X

Fusillade dans une école en Turquie: un ado tue 4 camarades

Un jour après qu'un ado a ouvert le feu dans un lycée, quatre morts et 20 blessés sont à déplorer lors de tirs dans une école du sud du pays.
15.04.2026, 14:1415.04.2026, 14:30

Quatre personnes, dont trois élèves, ont été tuées et 20 blessées mercredi dans une attaque dans un établissement scolaire de la province de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, a annoncé le gouverneur local.

«Malheureusement, nous déplorons quatre décès. Parmi les victimes figurent un enseignant et trois élèves. Nous avons également vingt blessés», a déclaré le gouverneur, Mükerrem Ünlüer, à la presse.

«Un élève est arrivé à l'école avec des armes, vraisemblablement celles de son père, dans son sac à dos. Il est entré dans deux salles de classe et a ouvert le feu au hasard», a détaillé le gouverneur, précisant que l'adolescent, fils d'un ancien policier âgé d'environ 13 à 14 ans, est décédé.

Les deux classes visées accueillaient des élèves âgées d'une dizaine d'années, a indiqué le gouverneur, ajoutant que quatre des blessés se trouvent dans un état grave..

Des images diffusées par l'agence de presse privée IHA montrent une personne, corps et visage couverts, évacuée dans une ambulance ainsi que des parents d'élèves en larmes aux abords de l'établissement.

Pourquoi la Turquie redoute un effondrement de l'Iran

«Une enquête a été ouverte par le parquet de la République de Kahramanmaras concernant l'attaque armée survenue dans une école de Kahramanmaras», a indiqué sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek, sans faire état d'un bilan.

Une autre fusillade mardi

Mardi, un adolescent armé d'un fusil à pompe avait déjà fait seize blessés dans un lycée technique de la province turque de Sanliurfa (sud-est), parmi lesquels dix élèves et quatre enseignants.

Tirs dans un lycée en Turquie: nombreuses victimes

Ce type d'incidents est d'ordinaire rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement. (jzs/afp)

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