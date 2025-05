Omar Sy est accusé de «menaces de mort» par la SNCF

Omar Sy accusé d'avoir «menacé de mort» des contrôleurs de train

Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Avignon pour assister à la présentation d’une nouvelle collection de Louis Vuitton, la star internationale a eu une altercation avec des agents en gare de Paris.

Plus de «International»

Alors que le tournage de la saison 4 de la série Lupin et a démarré en avril, Omar Sy enchaîne les projets et les apparitions. La star internationale, dont le retour sur Netflix est espéré pour 2026, est actuellement à Avignon pour assister à la présentation de la collection Croisière de la marque de luxe Louis Vuitton. Le défilé étant prévu pour 21 heures jeudi soir, la personnalité préférée des Français est montée dans un TGV vers 7h ce matin.



Hélas, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Selon le journal La Provence, qui dévoile l’information, la star «s'en serait pris aux agents de la sûreté ferroviaire qui lui demandaient de museler son chien».

«Il y a bien eu une altercation et des propos menaçants tenus par Monsieur Sy» Selon la SNCF, interrogée par La Provence

Si la teneur des propos n’a pas été révélée, on parle notamment «de menaces de mort et des insultes proférées à l’encontre des agents sur le quai». Une tension qui ne s’est pas dégonflée une fois le train en route. Dans le wagon, Omar Sy aurait répété les «menaces et les insultes» mais, cette fois, aux contrôleurs.

L’acteur, qui possède une propriété en Provence, est arrivé à 10h20 à Avignon et n’a pas été arrêté par la police.

Faut-il museler son chien dans un train français?

Selon le site de la SNCF, oui.



«Les petits animaux de compagnie (moins de 10 kg) doivent voyager dans un contenant ne dépassant pas 45 x 30 x 25 cm.»

Les chiens non voyageant dans un contenant, même s'ils sont de petite taille, doivent être tenus en laisse et muselés.

La muselière est obligatoire pour assurer la sécurité des voyageurs et éviter les incidents.

Omar Sy est un grand copain des toutous. Il vit notamment avec un American Staffordshire Terrier baptisé Tato et un Cane Corso qui s’appelle Shy. On ne sait pas quel animal l’a accompagné à Avignon, où il est un invité VIP de Louis Vuitton.

Connaissant le passé houleux de la SNCF avec les animaux de compagnie en gare, il est probable que cette histoire ne s’arrête pas là. Toujours selon La Provence, la société ferroviaire assure que «des poursuites seront engagées». (fv)