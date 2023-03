C'est bien connu: les rois ne sont jamais très bien perçus en France. Certains y ont même perdu la tête. montage: watson

Charles III ne risquera pas sa tête en France

Crise sociale oblige, le week-end très frenchy du roi d'Angleterre vient d'être reporté. Sortez vos mouchoirs, on vous dévoile ici ce qu'il a loupé - et pourquoi les plans ont capoté.

Charles III, vous, moi et le reste de l'humanité avons un point commun: au moment de choisir les dates de notre prochain week-end à Paris, on ne sait jamais s'il y aura grève.

Manque de bol pour le Roi. Son séjour tombe non seulement sur une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, mais, surtout, sur une semaine de contestation sociale d'une ampleur et d'une violence inédite. C'est peu dire que le moment est mal choisi pour faire un petit «hello hello» à Emmanuel Macron.

La visite d'Etat du roi Charles III, prévue de dimanche à mercredi, vient donc d'être «reportée». La nouvelle est tombée vendredi midi par l'Elysée.

Cannelés et dîner à Versailles: voici ce que loupe Charles III

Prévue depuis des semaines, cette visite d'Etat était à marquer d'une pierre blanche: il devait s'agir du tout premier voyage à l'étranger de Charles en tant que roi d'Angleterre. Un évènement d'autant plus que symbolique que le Britannique, comme feu sa mère la reine Elizabeth, est un véritable francophile et baragouine un français tout à fait acceptable.

Selon le plan de base, Charles et Camilla étaient censés poser leurs valises à Paris ce dimanche matin. Leur séjour parisien prévoyait un passage par l'Arc de Triomphe, un discours aux députés de l'Assemblée nationale et un vernissage au musée d'Orsay.

«Point culminant scintillant» de cette visite, selon le Daily Mail: un somptueux dîner d'Etat en l'honneur du roi au château de Versailles, lundi soir, en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron, en présence de 200 invités triés sur le volet.

Un dîner de gala à Versailles, en 2015. Pas sûr que ce décor aurait permis au président Macron, auquel on reproche d'être «déconnecté de la réalité», de marquer des points. Image: French Select

Inclus dans la soirée, tenez-vous bien: un concert dans la Chapelle Royale, et surtout, la vaisselle en porcelaine de Duplessis fabriquées sous le règne de Louis XV. Niveau gustatif, un menu 100% français, mais sans foie gras (Charles, rappelons-le, est fervent défenseur de la cause animale, et il a récemment banni ce met des cuisines des résidences royales).

En revanche, l'histoire ne dit pas si les huîtres faisaient partie du menu. Getty Images Europe

La tournée du couple royal aurait dû se poursuivre mardi matin par un passage par Bordeaux (en train), afin d'inaugurer le nouveau consulat britannique. L'itinéraire originel comprenait un trajet en tramway jusque dans le centre-ville, avant une promenade et la visite d'une fabrique de cannelés.

Une délicieuse spécialité bordelaise. Image: Photodisc

Après ces douceurs, la reine consort devait aller dire bonjour dans un centre d’aide aux sans-abri, tandis que Charles III comptait se rendre à Landiras, au sud, pour observer les dégâts provoqués par les incendies de forêt de l’été dernier. Evidemment, ce séjour bordelais n'aurait pas abouti été s'il ne s'était achevé par une dégustation de vins dans un vignoble - biologique, s'il vous plaît.

Planning chamboulé

Compte tenu des émeutes qui secouent tout le pays, c'est peu dire que ce charmant programme à l'odeur de terroir était périlleux. La première victime de cette agitation devait être le dîner versaillais. On discutait déjà de le déplacer en lieu sûr, au coeur du Palais de l'Elysée.

Le déplacement de Charles III à Bordeaux s'apparentait également au parcours du combattant. Il est «presque certain que le roi ne pourra pas prendre le tram», affirmait déjà mardi Pascal Mesgueni, du syndicat CFTC, à Sud Ouest. Selon lui, prendre le tram serait un «risque énorme» pour le monarque anglais. «Aucun conducteur ne voudra le conduire. Et n’oubliez pas le risque de projectiles. Ça va être bien trop compliqué.»

En tout cas, les syndicats français n'avaient pas prévu d'accueillir le souverain avec des gerbes de fleurs et des macarons.

«Charles III, nous allons l'accueillir avec une bonne vieille grève générale» Olivier Besancenot, du Nouveau parti anticapitaliste d'extrême gauche, à france info.

«Il y aura des initiatives autour de cette visite» royale, a complété jeudi une source au syndicat CGT cheminots à l’AFP. La visite du roi est «dans le viseur» des manifestants.

Les politiciens y sont également allés de leur (dé)conseil. Citons notamment le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon:

«Monsieur le roi, écoutez, ici, nous n'avons rien contre vous. Vous êtes le roi des Anglais, c'est votre affaire, mais nous autres Versailles, ça va quoi... Quand même, voilà comment on va finir la semaine! Et on ne dirait rien?» Jean-Luc Mélenchon,

depuis un meeting en Ariège mardi soir.

Sans oublier Sandrine Rousseau, qui a réclamé mercredi l’annulation pure et simple de la visite, sur BFMTV:

«Incroyable, on va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Elysées, qui va aller dîner à Versailles, pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester»

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir l'indétrônable députée écologiste: après un échange téléphonique entre le Président et Charles ce matin, décision a finalement été prise par les gouvernements français et britannique de reporter le séjour royal. Afin, complète l'Elysée, «de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié».

La présidence française promet déjà une reprogrammation de la visite «dans les meilleurs délais». Pas sûr que cette vague promesse suffise à ne pas replier aussitôt le tapis rouge, acheminé mardi dans la cour du Palais en l'honneur du souverain.