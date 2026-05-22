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Un fan de Swatch finit en prison en France après un enlèvement

Un amateur de Swatch finit en prison en France.
Un amateur de Swatch finit en prison en France.Image: montage watson

Il séquestre un jeune dans la cave de son kebab pour une Swatch

Un amateur de montres collectors a été condamné à deux ans de prison après avoir emprisonné un homme pour une Swatch «Royal Pop».
22.05.2026, 07:5922.05.2026, 08:00

Un amateur de la montre «Royal Pop» de Swatch a été condamné à deux ans de prison ferme à Colmar pour avoir séquestré un jeune homme qu'il avait mandaté pour aller lui acheter le précieux accessoire, et qu'il soupçonnait de l'avoir floué, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.

La victime, âgée d'une vingtaine d'années, avait été chargée par le prévenu de faire la queue devant une boutique de Strasbourg le 16 mai afin d'acquérir la fameuse montre colorée, issue d'une collaboration avec l'horloger suisse de luxe Audemars Piguet, et qui a suscité un engouement inhabituel dans plusieurs pays.

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Mais au vu de la file d'attente, l'émissaire avait renoncé. Il était rentré bredouille auprès de son commanditaire, à qui il avait rendu les 400 euros que ce dernier lui avait confiés.

Prisonnier dans la cave

S'estimant floué, accusant son intermédiaire d'avoir revendu la montre à son insu, l'homme âgé de 33 ans l'avait alors séquestré pendant environ 20 minutes dans la cave de son restaurant de kebab à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), pour l'intimider et le contraindre à lui remettre davantage.

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Jugé mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Colmar, l'amateur de montres a tenté de se justifier en expliquant qu'il n'avait pas cru la version du jeune homme. «J'avais un doute, je pensais qu'il avait utilisé mes sous pour acheter la montre et la revendre» ensuite au prix fort, a-t-il déclaré, cité par le journal régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. (jah/afp)

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