ciel clair20°
DE | FR
burger
International
Fête

Oktoberfest: un scandale mine la mythique fête de la bière

epaselect epa13190239 Preparations are underway for the 191st Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, 25 August 2026. The world&#039;s largest beer festival will run from 19 September to 04 Octo ...
Des forains crient à la «censure».Keystone

«Femmes filmées sous leur jupe»: l'Oktoberfest empêtrée dans un scandale

Le conflit autour de la modification de certaines figures ornant des attractions de l’Oktoberfest de Munich s’envenime, sur fond d'accusations de sexisme et de racisme.
05.09.2026, 21:0305.09.2026, 21:03

Pour protester contre les demandes visant à modifier des figures féminines jugées porteuses de stéréotypes racistes et sexistes, une partie des forains entend boycotter la traditionnelle visite de l’Oktoberfest.

«Compte tenu de l’intervention visant de prétendus stéréotypes racistes sur la façade de l’attraction traditionnelle “Teufelsrad”, nous annulons par la présente notre participation», peut-on lire dans une lettre adressée au Département de l’économie de la ville de Munich par l’Association fédérale des forains et commerçants de marché. Le courrier évoque également des «mesures de censure» et des «coups de pinceau imposés».

Le Chant du Gros commence et annonce un grand absent: «c'était démentiel»
Le Chant du Gros commence et annonce un grand absent: «c'était démentiel»

La lettre, dont le groupe de presse Münchner Merkur/tz avait fait état, a été consultée par l’agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur (dpa).

«Les forains s’opposent à la censure», poursuit le courrier. «L’aménagement de l’établissement relève de la compétence fondamentale de l’entrepreneur, qui assume le risque économique.» Selon le président de l’association, Patrick Arens, entre 60 et 70 établissements présents à l’Oktoberfest en sont membres. Cela ne représente qu’une partie des exploitants.

La ville de Munich a déclaré à la dpa:

«Nous prenons acte de la lettre de l’Association fédérale des forains et commerçants de marché et regrettons cette annulation. Sur un sujet aussi controversé, un dialogue fondé sur la confiance et une volonté de compromis sont précisément nécessaires.»

La Fédération allemande des forains participera, elle, à la visite de presse.

Le nouveau maire Dominik Krause participera pour la première fois à la visite

La visite évoquée dans le courrier est un rendez-vous traditionnel organisé peu avant le début de l’Oktoberfest de Munich. Le maire de la ville – cette année, pour la première fois, Dominik Krause – et le responsable de l’Oktoberfest y présentent les nouveautés de la fête populaire.

L’attraction traditionnelle «Teufelsrad» a modifié les figures féminines situées au-dessus de son entrée et les a habillées de manière plus couvrante, après des remarques du service municipal chargé de l’égalité. Une figure qui ne portait auparavant qu’un bikini et une couronne de fleurs est désormais vêtue d’une robe et de chaussures.

Vergleich: Alte traditionelle 2024 und neue �berarbeitete Frauenfiguren 2026 am Fahrgesch�ft Teufelsrad, die M�nchner Gleichstellungsstelle hatte um �nderung der Figuren gebeten, Oktoberfest, M�nchen, ...
Après une remarque du service de l’égalité de Munich, les figures considérées comme racistes et sexistes avaient été recouvertes de vêtements supplémentaires peints sur leur corps.Image: www.imago-images.de

«On peut aussi exagérer»

Entre-temps, la ville elle-même s’interroge sur le bien-fondé de cette demande. Christian Scharpf, responsable de l’Oktoberfest, a annoncé qu’il discuterait avec le service de l’égalité afin de faire preuve de davantage de «mesure». La deuxième maire adjointe, Mona Fuchs, a elle aussi déclaré: «On peut aussi exagérer.» Selon plusieurs médias, le «Teufelsrad» n’est pas la seule attraction à laquelle des modifications ont été demandées.

Le service de l’égalité a indiqué que, ces dernières années, des femmes s’étaient plaintes à plusieurs reprises de pratiques dites d’«upskirting» au «Teufelsrad», qui consistent à filmer sous les jupes.

«Nombre de ces vidéos, dans lesquelles des femmes étaient filmées sous leur jupe sur le Teufelsrad, ont ensuite été systématiquement publiées sur internet.» Pour les femmes concernées, obtenir la suppression de ces vidéos demande beaucoup d’efforts et s’avère souvent impossible. (hkl/sda/dpa) (adapt. dal)

L'actu internationale jour et nuit
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
2
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
1
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
de Julian Seiferth
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
de Manuel Meyer, Madrid
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
de team afp
Les pièces à l&#039;effigie de Trump s&#039;arrachent malgré leur prix
1
Les pièces à l'effigie de Trump s'arrachent malgré leur prix
Thèmes
Ces gens avaient très envie de boire de la bière
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Bolivie: une explosion sur un site militaire fait deux morts
Une violente explosion dans une installation militaire de Viacha, dans l’ouest de la Bolivie, a fait au moins deux morts et 81 blessés vendredi.
Une violente explosion dans une installation militaire, où était entreposé du matériel pyrotechnique, a fait vendredi au moins deux morts et 81 blessés à Viacha, dans l'ouest de la Bolivie, ont annoncé les autorités. Sept personnes sont portées disparues.
L’article