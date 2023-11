La Finlande à un problème avec les cyclistes venus de Russie

Ces dernières semaines, un nombre croissant de migrants irréguliers sont arrivés de Russie. En réaction, le gouvernement finlandais a renforcé ses restrictions d'entrée.

En septembre, la Finlande a fermé sa frontière aux voitures immatriculées en Russie, se basant sur une clarification de la Commission européenne du 8 septembre sur la mise en œuvre des sanctions contre la Russie. Les cyclistes ne sont plus non plus autorisés à franchir certains postes de douane. Un moyen de transport qui était de plus en plus utilisé pour tenter de pénétrer illégalement en Finlande. Rappelons que la Finlande est le pays de l’UE qui possède de loin la plus longue frontière avec la Russie.

La chaîne de télévision publique «Yle» rapporte que jusqu'à récemment, les autorités russes n'autorisaient pas les gens à quitter le pays à la frontière sans documents valides. Depuis le mois d'août, les gardes-frontières ont identifié 91 personnes venues de pays tiers, qui ont traversé la Russie et qui ont demandé l'asile à la frontière finlandaise.

«Un phénomène croissant»

«La semaine dernière, 30 demandeurs d'asile sont arrivés sur deux roues», a déclaré le commandant adjoint des gardes-frontières du sud-est de la Finlande, Jukka Lukkari. «Il s'agit clairement d'un phénomène croissant.»

Gardes-frontières finlandais à la frontière avec la Russie. Image: keystone

L'expert en sécurité Jukka Savolainen en conclut qu'il s'agit d'un message clair adressé depuis la Russie:

«S’ils ouvrent la route là-bas, nous aurons bientôt un problème de réfugiés»

Le ministère de l'Intérieur a déclaré à «Yle» qu'il était prêt à un changement à la frontière. Selon le gouvernement finlandais, la Russie avait déjà escorté un grand nombre de demandeurs d'asile vers la frontière en 2015. En Finlande, à l’époque, cela était perçu comme une tentative de la Russie de faire pression sur le pays et sur l’UE.

L'entrée en bus est toujours possible

Le pays a confirmé, dimanche, que l'entrée à vélo n'était plus autorisée. La mesure est en vigueur depuis jeudi dernier, échauffant un peu les esprits côté russe, comme l'a rapporté le magazine en ligne indépendant «Fontanka». Même les gardes-frontières russes n’étaient pas au courant de la mesure adoptée. Il y a maintenant des panneaux avec des vélos barrés.

Selon le média, l'interdiction s'applique à trois postes frontaliers dans le sud-est du pays. Il est généralement interdit de franchir la frontière à pied. La possibilité légale qui reste est d’entrer en Finlande en bus.