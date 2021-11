Vidéo

Étonnamment, le trend des «pasta chips» sur TikTok n'est pas répugnant

TikTok nous fait enfin un cadeau culinaire avec ces chips de pâtes. Voici comment impressionner vos amis lors d'un prochain apéro.

Ça peut paraître bizarre, mais parfois, sur TikTok, il se passe des trucs bien culinairement parlant. Cette semaine, honneur aux pâtes. Il suffit de les mettre au four avec une bonne grosse dose d'huile et bim! Vous obtenez des chips de rigatoni. Oui, c'est un peu un gratin de pâtes, mais c'est quand même plus sexy de dire pasta chips, non?