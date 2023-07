«Genève, Zurich, Bâle, Berne... Dans cinq ans, on aimerait avoir une quinzaine de points de vente, avec deux sites de production, Lausanne et Zurich, qui fourniront les magasins à travers la Suisse le jour même, pour que les donuts restent le plus frais possible.»

Nicolas Duleroy, CEO de la franchise Krispy Kreme pour la Suisse.