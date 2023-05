Money, money, money! Image: watson / dr

Vous êtes (trop) riche? Voici la glace la plus chère du monde

Vous aimez le luxe, la thune, la glace, la truffe blanche d'Alba et le Japon? Déééééépart.

Avec le retour des beaux jours, vous comptez vous gaver de glaces, mais les fusées et les Winnetou, c'est pour les pauvres? Don't move, on a ce qu'il vous faut.

La marque japonaise de luxe Cellato s'est lancé le défi de créer la glace la plus chère du monde: 800 000 yens, soit l'équivalent, à la louche, de 5200 francs suisses. C'est cher, mais c'est chic. Elle a même un petit nom fancy, Byakuya, qui veut dire «jour polaire» ou «soleil de minuit» ou encore «nuit où le soleil ne se couche pas» selon un dictionnaire japonais douteux trouvé en ligne.

On dirait de la glace vanille de la Migros. Image: cellato

Et ça n'est pas en utilisant de la flotte et des arômes chimiques de framboise qu'on parvient à une telle somme. Non, pour faire dire «holy shit!» à Elon Musk, il faut utiliser des ingrédients qui coûtent bonbon, comme de la truffe blanche d'Alba, des «fromages naturels» comme du parmesan (pas celui de la Coop, donc) et de la lie de saké. Et comme ça n'est toujours pas assez cher, balancez-moi quelques feuilles d'or comestibles et hop! Ça fait péter la facture.

Sur le site, on apprend que la glace contient aussi des trucs connus aussi du commun des mortels, comme du sirop d'amidon, un stabilisant et un émulsifiant. Mais ça n'est pas ce que Cellato met en avant en premier. La marque préfère vendre littéralement du rêve:

«... Une glace riche et moelleuse avec deux types de fromages comme base et de la truffe blanche au parfum sensuel et unique. La lie de saké est un ingrédient japonais traditionnel. La légère douceur et le magnifique encens ginjo donnent au parfum des truffes blanches une saveur complexe.» Cellato.

La marque précise que des truffes blanches et du parmesan «aux allures de neige» sont luxueusement disposés autour de la glace. Le tout est décoré à la feuille d'or. Et si ça ne suffit pas, Cellato vous propose de profiter «d'un parfum plus luxueux avec l'huile de truffe blanche qui l'accompagne».

Le luxe ressemble parfois à de la bouillasse, oui. Image: cellato

La marque précise qu'il a fallu plus d'un an et demi pour la développer, «avec beaucoup d'essais et d'erreurs». Mélanger du parmesan, de la truffe blanche d'Alba et de l'or pour au final balancer ces quenelles glacées immangeables en attendant de trouver LA recette parfaite, ça fait cher le gaspillage alimentaire. Heureusement, elle a fini par y arriver, ouf.

Une glace achetée, une cuillère offerte , WOOHOO

Mais ça n'est pas parce que c'est très cher que l'entreprise japonaise veut vous la mettre à l'envers. Bonne joueuse, elle vous offre même l’ustensile qui permet de déguster ce précieux dessert:

«Une cuillère en métal fabriquée à la main par des artisans Takeuchi à Fushimi, Kyoto. Les techniques et les matériaux utilisés dans la construction des temples et des sanctuaires sont utilisés dans les cuillères» Cellato.

Une autre glace pour les pauvres

Et si vous êtes trop pauvre ou trop radin pour vous payer une telle boule de glace, sachez que la maison de luxe a aussi pensé aux porte-monnaie plus modestes (plus modestes, pas les plus modestes, les gens vraiment très pauvres, pour vous, ça sera une Winnetou).

Cellato vend ainsi une autre sorte de glace, à seulement 10 000 yens, soit environ 64 balles (bouh, la nulle!). Elle a aussi un petit nom, Nuit étoilée, et contient des ingrédients «chics, mais moins», comme de la truffe noire, du chocolat, et du yuzu.

Glace de pauvres! Image: cellato

Par contre, elle n'est pas vendue avec une cuillère. Faut pas déconner.

