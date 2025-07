En méditerranée, la saison des incendies est officiellement ouverte

Des incendies ont éclaté dans différents départements en France ce week-end, emboîtant le pas à ceux qui ravagent déjà la Grèce et la Turquie depuis plusieurs jours.

Un avion DASH largue des produits ignifuges lors d'un incendie de forêt près de Fontcouverte, dans le sud-ouest de la France, le 5 juillet 2025. Image: AFP

Les premiers grands incendies de la saison ont éclaté samedi dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, et de nouveau dans l'Aude, trois départements toujours sous la canicule, provoquant la coupure pendant plusieurs heures de l'autoroute A9 en plein weekend de départs en vacances.

En fin de journée, le feu était toujours actif mais ne progressait plus sur le massif de la Gardiole dans l'Hérault, avec près de 400 hectares parcourus, selon les pompiers sur place.

Le secours se préparaient à une nuit de lutte contre l'incendie, attisé par le vent orienté vers la mer, avec 400 pompiers engagés, ainsi qu'une «colonne extra-départementale», selon un point de la préfecture.

Deux bombardiers d'eau Canadair et quatre Dash, un hélicoptère Puma, un hélicoptère de commandement et un bombardier d'eau léger «Morane» participent également aux opérations, selon la préfecture.

Evacuations et autoroute fermée

Le feu s'était déclaré vers 13h30 à hauteur du col de la Tortue sur la commune de Fabrègues, avant de franchir l'autoroute A9 qui a été coupée deux heures plus tard, dans les deux sens, entre Sète et Montpellier en direction de Lyon et de l'Espagne.

Après cinq heures de fermeture, l'autoroute a pu être rouverte sur trois voies dans les deux sens peu après 20h00, le feu ayant été maîtrisé dans le secteur, a annoncé Vinci Autoroutes dans un communiqué.

Selon le concessionnaire autoroutier, les bouchons, en ce premier weekend des vacances d'été, avaient atteint jusqu'à 10 km dans chaque sens sur l'A9. De l'eau avait été distribuée aux nombreux automobilistes bloqués en plein soleil et une centaine de gendarmes mobilisés pour régler la circulation alentours.

En fin de journée, l'incendie, attisé par des vents tourbillonnants, avait gagné la petite commune de Mireval, où une dizaine de personnes ont été évacuées, a indiqué à l'AFP un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS34).

Air irrespirable

«C'était très impressionnant, notamment entre 16h et 18h30. L'air était irrespirable, il y avait beaucoup de fumée dans le village, on n'y voyait plus rien, des cendres de grosse taille tombaient du ciel» Une habitante de Mireval, Lorette Gargaud, 46 ans.

La commune de Mireval abrite notamment le centre d'essais du fabricant de pneumatiques Goodyear, sur lequel les pompiers ont «mis le paquet en raison de la présence de stocks de pneumatiques, mais aussi de bâtiments avec des stations-essence», a précisé à l'AFP le porte-parole du SDIS34.

«L'incendie est rentré dans Goodyear et a traversé le circuit, mais au final il y a eu plus de peur que de mal», a déclaré en fin de soirée à l'AFP Christophe Durand maire de Mireval. «Demain risque d'être aussi compliqué», a-t-il toutefois redouté.

En zone touristique

Aucune évacuation n'a été ordonnée par les secours, mais certaines mairies ont procédé à «quelques évacuations», a souligné la préfecture.

Plus à l'est, dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit sur la très touristique Côte bleue, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Marseille, a été «circonscrit» après avoir parcouru une centaine d'hectares de forêt.

A 19h30, 130 pompiers étaient encore sur le terrain afin de parer à toute reprise de feu, a précisé une porte-parole.

L'incendie s'était déclaré en pleine nuit, vers 3h30, dans un massif vallonné particulièrement difficile d'accès sur la commune du Rove. Au plus fort de l'incendie, près de 350 pompiers et marins-pompiers avaient été déployés sur place, avec l'appui de deux hélicoptères bombardiers d'eau et deux Canadair. Quelque 150 personnes, qui avaient été évacuées préventivement, ont pu rentrer chez elles, selon les pompiers.

Plus de 300 pompiers mobilisés dans l'Aude

Dans l'Aude, une semaine après un premier incendie d'ampleur, un nouveau feu, déclenché par un feu de voiture sur l'autoroute A61, avait aussi parcouru 400 hectares de végétation en fin de journée, mobilisant plus de 300 pompiers et d'importants moyens aériens, selon un communiqué du préfet.

Ces trois départements du pourtour méditerranéen sont placés depuis le 27 juin en vigilance orange canicule, avec des températures enregistrées samedi à 16h00 à plus de 36°C dans l'Hérault, selon Météo-France.

Dimanche une partie de l'Hérault et tout le département des Bouches-du-Rhône seront en alerte rouge pour les feux de forêts, niveau qui sera déclenché lundi, outre les Bouches-du-Rhône, le Var et l'Aude, avec interdiction d'accès aux massifs forestiers.



