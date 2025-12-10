assez ensoleillé
Brigitte Macron est dans la sauce et se met les féministes à dos

epa12523028 French President&#039;s wife Brigitte Macron arrives outside La Belle Equipe, one of the sites targeted in the November 2015 Paris attacks, for a ceremony in tribute to the victims, in Par ...
Brigitte Macron provoque l’agitation en France.Image: keystone

Brigitte Macron qualifie des féministes de «sales connes»

Brigitte Macron fait des vagues en France. Elle a qualifié un groupe de féministes de «sales connes» lors d’un échange avec l’acteur et humoriste Ary Abittan, avant son spectacle. Ce dernier avait été accusé en 2021 en viol, et un non-lieu avait été confirmé le 30 janvier de cette année.
10.12.2025, 10:1110.12.2025, 10:11

Les vidéos de la scène ont été massivement visionnées sur les réseaux sociaux, et la première dame a essuyé de nombreuses critiques pour ses propos. Selon son entourage, l’épouse du président français Emmanuel Macron aurait simplement voulu critiquer une action du collectif féministe #NousToutes durant une représentation d’Abittan, 51 ans. Des militantes masquées avaient interrompu le spectacle du comédien samedi et l’avaient alors qualifié de violeur.

Abittan, connu pour son rôle dans le film à succès Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, avait été accusé, en 2021, de viol par une femme de 23 ans avec laquelle il avait eu une relation de quelques semaines. En avril 2024, l’enquête a été classée sans suite, une décision confirmée par une cour d’appel en janvier 2025.

Genève déclare la guerre aux violences sexistes et sexuelles

Ce n’est qu’après une longue mise entre parenthèses de sa carrière qu’Abittan est revenu sur scène avec un nouveau spectacle, déjà visé auparavant par des actions de militantes.

The Voice Is Back - Franck Sinatra - Paris Ary Abittan perform at The Voice Is Back - Franck Sinatra 110th Anniversary at Salle Pleyel on November 22, 2025 in Paris, France. Photo by Nasser Berzane/AB ...
Ary Abittan reste dans le viseur des militantes malgré son non-lieu.imago

Des propos qui choquent

Lors de ce bref échange, désormais au centre des critiques, Brigitte Macron a demandé au comédien en marge de sa représentation dominicale comment il allait, faisant allusion aux protestations. Abittan a expliqué, au sujet des actions de perturbation, qu’il avait «peur». Macron a réagi de manière désinvolte et a déclaré littéralement:

«S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors»
La vidéo en question.Vidéo: watson

De nombreux responsables politiques, ainsi que des internautes, ont vivement critiqué les propos de l’épouse du président. «Vraiment. Je n’ai pas de mots. Rien que l’idée que cet homme remplisse des salles me rend malade, mais que la première dame de la France le soutienne et parle ainsi… J’en pleurerais», pouvait-on notamment lire sous le hashtag en tendance sur X #salesconnes. (sda/dpa/con)

Thèmes
