Les autorités françaises mettent en garde contre la consommation de l'eau des sources. Image: montage watson

Plusieurs touristes hospitalisés en France: attention à cette pratique

Dans les Pyrénées, de nombreux randonneurs ont été hospitalisés après la consommation d'eau de source.

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Les autorités françaises mettent en garde les randonneurs contre la consommation d’eau provenant des cours d’eau de montagne. Plusieurs touristes ont récemment dû être évacués par hélicoptère vers des hôpitaux après être tombés gravement malades.

Il y a quelques jours, dans les Pyrénées, deux groupes de randonneurs totalisant neuf personnes ont dû être héliportés vers l’hôpital de Tarbes après avoir souffert de violentes diarrhées et de vomissements à la suite de la consommation d’eau prélevée dans des ruisseaux et des lacs de montagne, rapporte le quotidien Sud Ouest. Deux autres randonneurs avaient déjà été victimes des mêmes symptômes la veille.

Ces interventions sont loin d’être exceptionnelles, a expliqué au média Ici Sébastien Abbadie, responsable du service local de secours en montagne. «Nous intervenons tous les jours», assure-t-il. En 2025, plus de 50 opérations de secours ont été menées après des cas liés à la consommation d’eau de montagne:

«Il ne faut pas boire cette eau si l’on veut éviter ce type d’intervention» Sébastien Abbadie

Même si l’eau des torrents de montagne paraît limpide et fraîche, elle n’est pas forcément potable et peut provoquer de graves problèmes de santé, rappelle la préfecture des Hautes-Pyrénées. Elle peut notamment être contaminée par des déjections animales ou des déchets d’origine humaine. Les autorités recommandent donc aux randonneurs de privilégier des sources d’eau sûres, comme l’eau du robinet ou l’eau en bouteille.

Mise en garde contre les gourdes filtrantes

Les secouristes doivent en outre faire face à un phénomène nouveau: les gourdes filtrantes, de plus en plus populaires, sont désormais utilisées par de nombreux touristes comme unique source d’approvisionnement en eau pendant leurs randonnées, sans qu’ils emportent de réserve supplémentaire.

La préfecture avertit toutefois que les gourdes filtrantes ne suffisent pas à purifier l’eau prélevée dans les torrents ou les rivières de montagne. Un vendeur de matériel de randonnée précise l'usage de ces gourdes filtrantes auprès du média Ici:

«C'est un filtre qui stoppe les bactéries, les sédiments que l'on retrouve dans les ruisseaux et les lacs en montagne, mais ça ne filtre pas assez fin pour stopper les virus.»

Les randonneurs devraient disposer d’au moins un demi-litre d’eau potable par heure de marche. Ils peuvent ensuite remplir leurs gourdes grâce aux points d’eau disponibles dans les refuges de montagne.

La Fédération française de la randonnée pédestre met également en garde contre la consommation d’eau directement prélevée dans la nature, en raison des risques de contamination microbiologique. Selon elle, les gourdes filtrantes ne devraient être utilisées qu’en cas d’urgence. (sda/dpa/hun)