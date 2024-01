Attal, premier ministre «ouvertement gay»: on en pense quoi?

L'orientation sexuelle du nouveau premier ministre français fait beaucoup causer sur les réseaux sociaux. Il y a les propos homophobes, avec Alain Soral qui réapparaît. Mais aussi tous ceux qui saluent la portée symbolique de cette nomination, du New York Times à la Fédération genevoise LGBT. Un nouveau chapitre s'ouvre. Voyons ce qu'il pourra contenir.

On prend les paris? On n’a pas fini d’entendre parler de l’«orientation» de Gabriel Attal, à la fois un «sujet» et un «non-sujet». On le sait, on le savait, il s’en était lui-même ouvert dernièrement: le nouveau premier ministre français est gay. Certains mots, certaines tournures de phrases prendront à l'avenir une résonance particulière, parfois graveleuse. On verra des allusions là où il n’y en pas nécessairement. Aux allusions répondront des sous-entendus. D’ailleurs, ça commence.