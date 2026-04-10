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Un avion de l'armée française s'est écrasé

Un avion Cirrus SR-20 de l&#039;armée de l&#039;Air et de l&#039;Espace s&#039;est écrasé
L'appareil impliqué est un Cirrus SR-20 (image d'archives).Image: aerolithe.fr

Un avion de l'armée française s'est écrasé

Un appareil s'est écrasé lors d'un vol d'instruction dans les Alpes de Haute-Provence (F). Les deux pilotes ont été blessés.
10.04.2026, 15:5810.04.2026, 15:58

Un avion Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence vendredi matin lors d'un vol d'instruction et ses deux pilotes, blessés, ont été conduits à l'hôpital, a annoncé le ministère des Armées.

L'accident s'est produit vers 09H30 à proximité de la Montagne de Lure dans une zone non habitée lors d'un «vol d'instruction en basse altitude», selon un communiqué.

Le corps d'un pilote qui s'est écrasé au Tessin a été retrouvé

L'instructeur et l'élève pilote de la base aérienne de Salon-de Provence ont été blessés dans l'accident. «L'équipage, conscient, a été pris en charge pour une évacuation vers les hôpitaux les plus proches», précise le ministère.

Un monomoteur dédié à la formation

Une enquête du Bureau enquêtes accidents pour la sécurité aéronautique d'Etat (BEA-E) a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, parallèlement à une enquête confiée à la gendarmerie de l'Air et de l'Espace.

Le Cirrus SR-20, dont l'armée de l'Air disposait de 25 exemplaires, est un avion monomoteur dédié à la formation initiale des pilotes. (jzs/afp)

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