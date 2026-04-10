L'appareil impliqué est un Cirrus SR-20 (image d'archives). Image: aerolithe.fr

Un avion de l'armée française s'est écrasé

Un appareil s'est écrasé lors d'un vol d'instruction dans les Alpes de Haute-Provence (F). Les deux pilotes ont été blessés.

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Un avion Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence vendredi matin lors d'un vol d'instruction et ses deux pilotes, blessés, ont été conduits à l'hôpital, a annoncé le ministère des Armées.

L'accident s'est produit vers 09H30 à proximité de la Montagne de Lure dans une zone non habitée lors d'un «vol d'instruction en basse altitude», selon un communiqué.

L'instructeur et l'élève pilote de la base aérienne de Salon-de Provence ont été blessés dans l'accident. «L'équipage, conscient, a été pris en charge pour une évacuation vers les hôpitaux les plus proches», précise le ministère.

Un monomoteur dédié à la formation

Une enquête du Bureau enquêtes accidents pour la sécurité aéronautique d'Etat (BEA-E) a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, parallèlement à une enquête confiée à la gendarmerie de l'Air et de l'Espace.

Le Cirrus SR-20, dont l'armée de l'Air disposait de 25 exemplaires, est un avion monomoteur dédié à la formation initiale des pilotes. (jzs/afp)