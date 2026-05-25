Rennes: un adolescent arrêté après la mort d’un garçon de 12 ans
Un mineur de 16 ans a été interpellé lundi au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée «nouée très serrée autour de son cou», a-t-on appris auprès du procureur de Rennes.
L'interpellation a eu lieu «ce matin à Rennes», a indiqué à la presse le procureur de la République Frédéric Teillet, confirmant une information du Parisien.
L'enfant a été retrouvé dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, dans un quartier cossu de Rennes, à une dizaine à minutes à pied de la place du Parlement de Bretagne, où des pêcheurs se rendent régulièrement.
Selon une source policière, l'alerte a été donnée après qu'un pêcheur, vers 16h40, a entendu dimanche les cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police.
Lundi matin, sous une chaleur inhabituelle, de nombreux policiers étaient toujours présents sur les lieux du drame, avec des rubalises bloquant l'accès à l'endroit où le garçon a été retrouvé.
Des plongeurs en combinaison étanche ont également parcouru la rivière à la recherche d'indices, a constaté un journaliste de l'AFP.
De nombreux journalistes étaient également présents. (dal/ats/blg/afp)