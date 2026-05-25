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Rennes: un adolescent arrêté après la mort d’un garçon de 12 ans

Rennes: un adolescent arrêté après la mort d’un garçon de 12 ans

Un mineur de 16 ans a été interpellé lundi à Rennes après la découverte du corps d’un enfant de 12 ans près de la Vilaine.
25.05.2026, 14:1625.05.2026, 14:16
Bruno Retailleau on visit in Rennes Police officer s motobyke pictured during a visit of French Minister of Interior focused on drug trafficking in the Maurepas district in Rennes, western France on N ...
Le garçon a été retrouvé avec une serviette nouée autour du cou dans un secteur boisé de la ville.Image: www.imago-images.de

Un mineur de 16 ans a été interpellé lundi au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée «nouée très serrée autour de son cou», a-t-on appris auprès du procureur de Rennes.

L'interpellation a eu lieu «ce matin à Rennes», a indiqué à la presse le procureur de la République Frédéric Teillet, confirmant une information du Parisien.

L'enfant a été retrouvé dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, dans un quartier cossu de Rennes, à une dizaine à minutes à pied de la place du Parlement de Bretagne, où des pêcheurs se rendent régulièrement.

Un adolescent de 13 ans vole la voiture familiale et provoque un accident

Selon une source policière, l'alerte a été donnée après qu'un pêcheur, vers 16h40, a entendu dimanche les cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police.

«Malgré l'appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant»
Le parquet

Lundi matin, sous une chaleur inhabituelle, de nombreux policiers étaient toujours présents sur les lieux du drame, avec des rubalises bloquant l'accès à l'endroit où le garçon a été retrouvé.

Des plongeurs en combinaison étanche ont également parcouru la rivière à la recherche d'indices, a constaté un journaliste de l'AFP.

De nombreux journalistes étaient également présents. (dal/ats/blg/afp)

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Trump veut créer une dynastie
Le président américain veut que son fils perpétue sa gloire.
Les Romains le savaient bien: «Sic transit gloria mundi», la gloire est éphémère. Et les empereurs faisaient déjà tout pour lutter contre leur propre déclin. Caligula, par exemple, donna son nom à des temples, fit ériger des statues dorées à son effigie dans Rome et – pour afficher son mépris envers la caste politique – nomma même un cheval consul, la plus haute fonction civile et militaire de l’Empire.
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