Un commando en fuite après le vol de bijoux historiques

Quatre individus encagoulés ont dérobé dimanche matin plusieurs bijoux historiques au musée du Louvre avant de s’enfuir sur des scooters de grosse cylindrée.

La façade sud-est du musée du Louvre est visible fermée au quai François-Mitterrand, après un cambriolage du musée du Louvre, à Paris, en France, le 19 octobre 2025. Keystone

Un «commando» de quatre personnes est recherché après avoir perpétré le spectaculaire vol de bijoux historiques au Louvre dimanche matin et avoir fui sur des scooters, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau sur BFM TV.

«Nous avons sur les lieux quatre malfaiteurs qui agissent, deux qui arrivent, l'un au volant de cette nacelle, l'autre en qualité de passager, et deux autres malfaiteurs qui précèdent et suivent la nacelle au moment où elle s'installe sous le balcon qui va permettre l'accès direct à la galerie.» La magistrate

Les alarmes «étaient en fonctionnement», le poste central de sécurité «en a été destinataire», il «reste la question de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes» et de déterminer si ces alarmes ont bien «sonné» dans la pièce objet du vol, a ajouté la procureure.

Ces quatre hommes avaient le visage «dissimulé» et se sont enfuis «sur des scooters de haute puissance», a ajouté la magistrate, évoquant aussi la possible existence de «commanditaires» et de «petites mains» au sein de ce groupe criminel.

La procureure a indiqué que les voleurs ont «menacé les gardiens présents sur les lieux (...) avec les disqueuses» qu'ils ont utilisées pour fracturer les vitrines contenant les bijoux.

Piste du grand banditisme privilégiée

L'hypothèse d'une ingérence étrangère n'est à ce stade «pas privilégiée», «on est plutôt dans une hypothèse de grand banditisme», a dit en revanche Beccuau.

«La criminalité organisée peut avoir deux objectifs, soit d'avoir agi au bénéfice d'un commanditaire, soit d'avoir voulu obtenir des pierres précieuses pour pratiquer des opérations de blanchiment.» La magistrate

La procureure a aussi annoncé que les investigations ont «reçu un témoignage au cours de cette enquête d'un de nos concitoyens qui a signalé à la police judiciaire le fait que l'un des malfaiteurs s'est débarrassé du gilet jaune dont il était porteur», et qui est «désormais entre les mains des enquêteurs».

La procureure a évoqué le fait qu'une «soixantaine d'enquêteurs» étaient mobilisés et assuré de la «détermination totale» des autorités pour retrouver les voleurs.

Beccuau «ne doute pas que (le musée) pourra rouvrir» dans «les prochains jours», les constatations techniques semblant «désormais achevées». (sda/ats/afp)