Un commando en fuite après le vol de bijoux historiques
Un «commando» de quatre personnes est recherché après avoir perpétré le spectaculaire vol de bijoux historiques au Louvre dimanche matin et avoir fui sur des scooters, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau sur BFM TV.
Les alarmes «étaient en fonctionnement», le poste central de sécurité «en a été destinataire», il «reste la question de savoir si les gardiens ont entendu ces alarmes» et de déterminer si ces alarmes ont bien «sonné» dans la pièce objet du vol, a ajouté la procureure.
Ces quatre hommes avaient le visage «dissimulé» et se sont enfuis «sur des scooters de haute puissance», a ajouté la magistrate, évoquant aussi la possible existence de «commanditaires» et de «petites mains» au sein de ce groupe criminel.
La procureure a indiqué que les voleurs ont «menacé les gardiens présents sur les lieux (...) avec les disqueuses» qu'ils ont utilisées pour fracturer les vitrines contenant les bijoux.
Piste du grand banditisme privilégiée
L'hypothèse d'une ingérence étrangère n'est à ce stade «pas privilégiée», «on est plutôt dans une hypothèse de grand banditisme», a dit en revanche Beccuau.
voulu obtenir «des pierres précieuses pour pratiquer des opérations de blanchiment», a relevé la magistrate.
La procureure a aussi annoncé que les investigations ont «reçu un témoignage au cours de cette enquête d'un de nos concitoyens qui a signalé à la police judiciaire le fait que l'un des malfaiteurs s'est débarrassé du gilet jaune dont il était porteur», et qui est «désormais entre les mains des enquêteurs».
La procureure a évoqué le fait qu'une «soixantaine d'enquêteurs» étaient mobilisés et assuré de la «détermination totale» des autorités pour retrouver les voleurs.
Beccuau «ne doute pas que (le musée) pourra rouvrir» dans «les prochains jours», les constatations techniques semblant «désormais achevées». (sda/ats/afp)