Des voleurs braquent le Louvre en T-Max

Un cambriolage a eu lieu dimanche matin peu après l’ouverture du Louvre, les malfaiteurs s’emparant de bijoux «d’une valeur inestimable» avant de prendre la fuite. Les visiteurs ont été évacués sans incident et une enquête pour vol en bande organisée a été ouverte.
19.10.2025, 11:0919.10.2025, 14:07

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde. Plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une «valeur inestimable» avant de prendre la fuite.

Aux alentours de 9h30, trois ou quatre cambrioleurs se sont introduits dans la galerie d'Apollon du musée, qui abrite notamment les joyaux de la Couronne de France, brisant les fenêtres de la salle à l'aide d'une disqueuse après s'être hissés depuis l'extérieur sur une nacelle, a-t-on appris de sources concordantes. Les bijoux étaient protégés par des vitrines.

Police officers work by a basket lift used by thieves Sunday, Oct. 19, 2025 at the Louvre museum in Paris. (AP Photo/Thibault Camus) France Louvre
La nacelle utilisée par les voleursKeystone

Les visiteurs du musée, qui avait ouvert ses portes à 9h00, ont été rapidement évacués «sans incident aucun», a indiqué Le Louvre à l'AFP.

Le montant du butin est en cours d'estimation, mais les bijoux dérobés sont d'une «valeur inestimable», a d'ores et déjà déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, invité de France Inter/Franceinfo/Le Monde.

Un bijou a été retrouvé

Un des bijoux dérobés a été retrouvé aux abords du musée, abandonné par les malfaiteurs lors de leur fuite, a annoncé la ministre de la Culture Rachida Dati sur TF1.

«Aux abords du Louvre, il y a eu un bijou qui a été retrouvé qui est aussi en cours d'évaluation»
Rachida Dati

Construite à la demande de Louis XIV, la galerie d'Apollon abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne, dont trois pièces historiques, le Régent, le Sancy et l'Hortensia.

Nuñez, ancien préfet de police de Paris tout juste nommé ministre de l'Intérieur, a assuré avoir «bon espoir» que les malfaiteurs, qui ont pris la fuite en scooter, soient interpellés «très rapidement».

Cette société fait boire du vin aux animaux

Selon lui, il s'agit de malfaiteurs «chevronnés» qui pourraient être «étrangers». Un scooter a été retrouvé après leur fuite.

Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime a été ouverte et confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB), a annoncé le parquet de Paris.

La sécurité des musées est fragile

C'est la ministre de la Culture Rachida Dati qui, la première, a rendu public le cambriolage, évoquant sur X un «braquage» dans ce musée de 73 000 m2 qui abrite environ 35 000 oeuvres d'art, dont la célébrissime Joconde.

Sur X, le musée, qui a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers, a annoncé sa fermeture dimanche pour «raisons exceptionnelles».

Trois hommes en fuite après un violent cambriolage à La Tour-de-Peilz

La direction du musée a précisé à l'AFP vouloir ainsi «préserver les traces et indices pour l'enquête».

Interrogé sur de possibles failles dans le dispositif de surveillance, le ministre de l'Intérieur n'a pas fait de commentaires, mais a toutefois relevé que la sécurité des musées était fragile.

«On sait très bien qu'il y a une grande vulnérabilité dans les musées français»
Il rappelle qu'un «plan de sécurité» récemment lancé par le ministère de la Culture «n'épargnait pas» le musée du Louvre.

Les propos du ministre font écho à plusieurs cambriolages qui ont récemment visé des musées en France.

Mi-septembre, des spécimens d'or natif ont été volés lors d'une effraction au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, qui a déploré une «perte inestimable» pour la recherche et le patrimoine.

Ont été dérobés plusieurs spécimens d'or natif, c'est-à-dire l'or sous sa forme naturelle, avait expliqué le musée, qui a évalué la valeur du préjudice à environ 600 000 euros.

Durant ce même mois de septembre, un musée de Limoges, dans le centre de la France, faisant référence dans le domaine de la porcelaine, a subi un cambriolage dont le préjudice est estimé à 6,5 millions d'euros. (tib/afp)

1
