Située sur la côte ligurienne, Vallecrosia 6800 habitants. Image: Commune de Vallecrosia

Cette ville italienne veut changer de nom à cause de Google

Vallecrosia évoque un décor alpin mais se situe en réalité au bord de la mer. Parce que les moteurs de recherche localisent sans cesse à tort cette petite ville de Ligurie, son maire veut désormais en changer le nom. Les habitants sont appelés à se prononcer par référendum.

Kathrin Martens / watson.de

La petite commune italienne de Vallecrosia a un problème: son nom évoque un village de montagne alors qu'elle se trouve directement en bord de mer. En italien, «Valle» signifie en effet «vallée», et c’est précisément ce qui déroute les moteurs de recherche.

Google Maps et consorts situent régulièrement Vallecrosia quelque part dans l’arrière-pays ligurien, à des kilomètres de la première plage. De quoi agacer le maire local, Fabio Perri, qui préférerait accueillir davantage de touristes en maillot de bain qu’en chaussures de randonnée.

Sa solution: un changement de nom. Il propose que la localité s’appelle désormais «Vallecrosia al mare», autrement dit «Vallecrosia-sur-Mer». Ainsi, plus personne – ni humain ni algorithme – ne pourra se tromper.

Un budget touristique triplé

Le conseil communal de cette ville de 6800 habitants a déjà approuvé la proposition. C’est maintenant à la population de décider, lors d’un vote, pour que le nom devienne officiel.

Pour le reste, rien ou presque ne changera: code postal, documents administratifs, adresses, tout restera identique. Et les chances d’un oui dans les urnes sont bonnes. Le maire Perri se montre donc optimiste: il a déjà triplé le budget lié au tourisme pour l’année prochaine.

Il faut dire que la côte ligurienne compte parmi les plus belles d’Italie, avec des voisines prestigieuses comme Sanremo et Vintimille. Seule Vallecrosia, jusqu’ici, a été largement boudée sur la Toile, et donc par les touristes.

Plusieurs études de marché

Ce qui, autrefois, se jouait à l’entrée d’une ville se joue aujourd’hui dans une recherche Google. C’est souvent elle qui décide si des touristes réservent dans une destination ou passent leur chemin.

Et lorsqu’ils cherchent des vacances balnéaires, Vallecrosia n’apparaît tout simplement pas, les algorithmes ne l’associant pas à un lieu côtier. Selon le Standard, la commune a commandé plusieurs études de marché, ces dernières concluant qu’un nouveau nom améliorerait nettement sa visibilité.

Avec le suffixe «al mare», Vallecrosia espère donc devenir non seulement plus visible, mais aussi littéralement «plus mer» et un peu moins «vallée». Reste à savoir si cela fonctionnera. Cela dépendra désormais des habitants… et, un peu aussi, de Google.