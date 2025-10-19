Nicolas Walder, portant un tournesol, emblème de sa victoire. image: watson

La défaite de l'UDC à Genève annonce une période de vendetta

Le vert Nicolas Walder s'impose facilement dans l'élection au Conseil d'Etat genevois qui l'opposait, ce dimanche, à l'UDC Lionel Dugerdil, manifestement lâché par des électeurs de l'alliance de la droite et de centre.

Le «miracle» – l’entrée de l’UDC au conseil d’Etat genevois – ne s’est pas produit. Lionel Dugerdil pouvait au moins espérer une défaite sur un résultat serré, ce dimanche, au second tour de l’élection complémentaire à l’exécutif cantonal pour remplacer le vert démissionnaire Antonio Hodgers.

Vu à cette aune, c'est un revers. Son adversaire, l'écologiste Nicolas Walder, qui pointait en tête au premier tour du 28 septembre, décroche la majorité absolue avec 50,05% des voix. De justesse, donc. Mais l’effet est rude pour le candidat du parti conservateur, qui ne fait pas mieux que 43,8%. La présence d’un troisième concurrent, l’indépendant Philippe Oberson, 6% des suffrages, aura sans doute pesé lourd dans les comptes finaux, une bonne partie du vote blanc du premier tour semblant s'être reporté sur son nom.

Interrogé par watson alors que l'ampleur de son score victorieux n’était pas encore connue, Nicolas Walder, qui représentait la gauche unie, ne cachait pas sa joie de voir son avance d’il y a trois semaines s’accroître encore, même si c’est d’une soixante de voix seulement (5604 contre 5542).

«Je m’attendais à un scrutin plus serré. Le fait que j’augmente mon avance par rapport au premier tour donne encore plus de légitimité à mon élection» Nicolas Walder

«On espère gagner, comme quand on va voir Servette»

Guy, Ana, Alfred, sonneurs de cloches, soutiens de Lionel Dugerdil. image: watson

Venus en supporters de Lionel Dugerdil, les sonneurs de cloches en chemise folklorique à motif d’edelweiss sont restés silencieux. «On espère toujours la victoire, comme quand on va voir Servette, même s’ils perdent trop souvent en ce moment», ironisait l’un d’eux avant la proclamation des résultats, à 12h45 sur la chaîne genevoise Léman Bleu. Son rédacteur en chef Jérémy Seydoux avait prévenu les téléspectateurs: si Lionel Dugerdil n’avait pas au moins 1500 voix d’avance à cette heure fatidique, c’en était fini de ses chances de gagner. Le suspense n’eut pas lieu.

«Je me sens fier de la victoire de mon mari»

«Je me sens fier de la victoire de mon mari», réagissait Jorge Cadena auprès de watson. Marié depuis 2022 – l’année de l’entrée en vigueur de la loi instaurant le mariage pour tous – à Nicolas Walder, le réalisateur d’origine colombienne est «heureux», parce que ce résultat est un «message de tolérance envoyé à l’extrême droite, aux auteurs de génocides, à tous ceux qui développent un discours cynique», dit-il, arborant le pin’s pastèque des soutiens à la Palestine, une cause commune à son compagnon.

«Pour Genève, c’est la victoire du progressisme et c’est important» Jorge Cadena

La conseillère nationale verte de Genève Delphine Klopfenstein montrait un sourire de soulagement. Les écologistes avaient quand même un peu douté des chances de leur candidat dans l'entre-deux tours.

«C’est un moment fort que nous vivons et un signe très positif de la confiance accordée par les Genevoises et Genevois à Nicolas Walder sur trois thèmes importants de sa campagne: le social, le climat et les questions territoriales. Genève reste un canton ouvert.» Genève Delphine Klopfenstein, conseillère nationale (Verts/GE)

«Plafond de verre»

Pour l'UDC, c'est une nouvelle déception. Comme le relevait non sans raison l'un de ses membres, le parti cantonal n’est pas parvenu à «percer le plafond de verre». Qui a pour nom la ville de Genève. C’est dans ce bastion de la gauche que Nicolas Walder a construit sa victoire avec 6400 voix d’avance. Si l’élection s’était déroulée dans les seules communes périphériques, Lionel Dugerdil l’aurait emporté.

Ce que la corde est au pendu

Mais il est un autre plafond de verre: l’incapacité de la droite et du centre à se mobiliser pour faire élire l’UDC au Conseil d’Etat. Si le PLR avait donné consigne de voter Lionel Dugerdil, ce n’était pas le cas du Centre, qui avait laissé la liberté de choix. Le soutien apporté dans l’entre-deux-tours par la centriste Marie Barbey-Chappuis, membre de l’exécutif de la ville de Genève, à Nicolas Walder, laissera des traces dans une entente de la droite et du centre qui est à l'UDC ce que la corde est au pendu.

Se disant déçu de sa défaite, en particulier pour tous ses soutiens, Lionel Dugerdil ne voulait rien laisser paraître, content, dans un sens, de retrouver sa femme et ses quatre enfants dans son exploitation agricole et viticole de Satigny. Il le jure:

«Mme Barbey-Chappuis avait tout à fait le droit d’appeler à voter pour M. Walder» Lionel Dugerdil, candidat battu de l'UDC

Vraiment? Le conseiller aux Etats du Mouvement des citoyens genevois, Mauro Poggia, apparenté à l'UDC au Parlement fédéral, prépare déjà les représailles, façon spaghettis boulettes à la table de chez Gino. Il confiait ce dimanche à watson:

«Aux prochaines élections cantonales, dans trois ans, il serait bon que Le Centre soit mis hors du Grand Conseil, le temps d’une législature» Mauro Poggia, conseiller aux Etats apparenté UDC/GE

Alors que la campagne en vue du second tour a été marquée par une forte polarisation, cet état de tension n'a pas mobilisé les foules. Le taux de participation n'est que de 32,29%, dix points de moins qu'au premier tour, où l'on votait toutefois aussi sur des initiatives et référendums. Connaissant la détermination de la gauche à se mobiliser pour l'un des siens, au contraire de la droite où l'individualisme partisan est davantage de mise, on s'est dit que ce serait miracle si Lionel Dugerdil l'emportait alors que la participation à J-1 était de 30% seulement.

Prochaine échéance pour Lionel Dugerdil, président de l'UDC cantonal et député au Grand Conseil: l'élection au Conseil national, dans deux ans. Un scrutin réputé plus facile. Et les électeurs du canton de Genève auront peut-être à cœur de récompenser son combat honorable face au candidat Walder.