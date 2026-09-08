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La tour Eiffel fermée en raison d'une grève

A tourist boat passes by the Eiffel Tower during a sunny day in Paris, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) France Extreme Weather Heat
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Le sexisme d'un groupe de visiteurs provoque une grève à la tour Eiffel

Les employées de la tour Eiffel ont été priées de se tenir à l'écart lors de la visite d'une délégation hindoue, qui avait demandé à limiter les interactions avec les femmes. La polémique enfle.
08.09.2026, 08:4208.09.2026, 08:42

La tour Eiffel est restée fermée lundi en raison d'une grève des salariés, «choqués» par l'éviction d'employés femmes lors d'une visite d'une délégation hindoue samedi, a-t-on appris auprès du personnel et de la direction.

Dans un communiqué transmis à l'AFP par le syndicat CGT, le personnel a dénoncé des «consignes professionnelles qui ont conduit les femmes salariées à être écartées, remplacées et rendues invisibles en raison de leur sexe».

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La Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) a reconnu que la délégation hindoue avait demandé que la visite soit organisée en limitant les «interactions avec les femmes» et admis que «ces conditions n'auraient pas dû être acceptées».

La visite de la délégation hindoue s'est déroulée le même jour qu'une procession culturelle en bateau sur la Seine, organisée par le mouvement spirituel indien Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

Tour fermée toute la journée

Cette organisation critiquée comme particulièrement conservatrice et nationaliste par une partie de la diaspora indienne a consacré dimanche son premier temple majeur en France, bâti à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), à 30 km à l'est de Paris.

En raison de la colère des salariés et de leur refus de reprendre le travail, la tour Eiffel est restée fermée toute la journée de lundi. Sur le site internet du monument, un bandeau s'est borné à invoquer une «ouverture retardée» pour «des raisons opérationnelles».

Ce retraité français a reconstruit la tour Eiffel
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«Il n'est pas acceptable que (les) conditions» exigées par la délégation hindoue «puissent être tolérées», a réagi sur X le maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire. Et d'ajouter:

«L'égalité entre les femmes et les hommes ne s'arrêtera jamais au pied de nos monuments historiques, ni à aucun endroit de cette ville»
Emmanuel Grégoire

«Je réaffirme l'attachement de la tour Eiffel aux valeurs républicaines, à l'égalité femmes-hommes et au respect de la laïcité», a réagi auprès de l'AFP Ariel Weil, président de la SETE et maire PS de Paris Centre. Il a affirmé que ni lui, ni le maire de Paris n'étaient au courant de cette visite.

«On va faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et on en tirera les conséquences», a-t-il ajouté.

La direction et les élus du personnel se sont rencontrés lundi. La tour Eiffel rouvrira dans des conditions normales mardi matin, selon une représentante du personnel de la SETE. (ats)

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