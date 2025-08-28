ciel couvert17°
France

Ce Français a reconstruit la tour Eiffel

The former head of a metal parts manufacturing company Jean-Claude Fassler sits in front of his 30m Eiffel Tower replica in Sainte-Croix-aux-Mines, eastern France, on August 26, 2025. The former head ...
Huit ans de travail pour reproduire la tour Eiffel dans ses moindres détails.Image: AFP

Ce retraité français a reconstruit la tour Eiffel

Un entrepreneur retraité a eu une idée folle en Alsace: recréer la tour Eiffel dans ses moindres détails. Avec l'aide de ses petits enfants, Jean-Claude y a mis tout son cœur et ses économies pendant huit ans. Le résultat en valait la peine.
28.08.2025, 20:4928.08.2025, 20:49
antoine POLLEZ, Sainte-Croix-aux-Mines, France / Afp
«C'est l'œuvre de ma vie»

Huit ans après s'être lancé dans le projet fou de construire une réplique exacte de la tour Eiffel à l'échelle 1/10e, et après bien des difficultés, Jean-Claude Fassler, entrepreneur alsacien, peut enfin admirer sa réalisation.

Mardi, après avoir posé la plateforme du deuxième étage sur les quatre piliers à l'aide de deux grues, puis la flèche vers le sommet et encore le campanile du troisième étage, il a enfin pu admirer sa construction, culminant à plus de 30 mètres de haut.

Vintage
L'ingénieur franco-suisse éclipsé par Gustave Eiffel

«Maintenant on peut dire que c'est un chef d'œuvre, non?», savoure cet énergique grand-père de 77 ans, fondateur en 1975 d'une métallerie qu'il a développée avant de la transmettre à son fils. Il ajoute:

«Tout ça, ce sont des milliers de pièces de métal, découpées au laser. C'était difficile mais il n'y a pas eu de découragement. Il fallait que j'aille au bout.»
Jean-Claude pose tout sourire et avec une satisfaction méritée.Image: AFP

Ce chantier au long cours est le projet de retraite de cet admirateur de Gustave Eiffel, qui ne voulait pas «rester inactif» après avoir transmis l'entreprise familiale.

«Toute ma vie j'ai carburé», explique derrière ses lunettes celui qui n'a jamais vraiment cessé d'exercer. Et il doit reconnaitre la complexité de son projet:

«Je ne me rendais pas compte du travail que c'était. On voit des dessins, on croit que c'est simple, mais c'est hyper compliqué.»

Ils ont reconstruit la tour Eiffel: reportage vidéo

Vidéo: extern / rest

Dans cette aventure hors du commun, il a embarqué son petit-fils Killian dès les premières heures de son apprentissage dans l'entreprise familiale.

Jean-Claude pointe une copie des plans originaux de la tour Eiffel.Image: AFP

Casque de chantier vissé sur le crâne, le jeune homme de 23 ans raconte:

«Moi je me suis occupé des dessins, de l'assemblage et du montage. Mon grand-père s'occupe de la conception, et ensuite on en discute, pour voir si c'est réalisable.»

Les plans originaux de la tour Eiffel

Le duo s'est appuyé sur les plans originaux de la tour Eiffel, brevetés en 1884 mais tombés depuis dans le domaine public, pour créer une reproduction parfaitement fidèle à la tour érigée pour l'exposition universelle de 1889.

Mais elle n'existerait pas sans ce Suisse 👇

La véritable histoire de la Tour Eiffel est un peu suisse

Poussant leur sens du détail à l'extrême, ils ont notamment inclus les coursives d'origine du premier étage aujourd'hui réaménagé, les noms de 72 scientifiques (Lavoisier, Becquerel, Ampère...) inscrits en lettre d'or sur la structure, ou encore l'appartement que Gustave Eiffel s'était initialement installé au troisième étage.

Cette version réduite pèse tout de même vingt tonnes.
Cette version réduite pèse tout de même vingt tonnes.capture d'écran tf1

Jean-Claude Fassler peut s'enorgueillir:

«Je n'ai pas triché. Vous pouvez aller voir de près, je peux vous dire que c'est nickel. Il y a même les trèfles à quatre feuilles sur la deuxième traverse des arbalétriers. Eiffel l'avait fait, je l'ai fait.»

De fait, l'édifice a fière allure, peint en rouge «Venise», la première couleur historiquement appliquée sur la tour parisienne, et fait la fierté des riverains et des curieux, nombreux à avoir suivi la progression du chantier dans cette petite commune de 1700 habitants du massif vosgien.

Conseillère municipale, Lubisa Idoux s'enthousiasme et espère que la construction sera valorisée à la hauteur de l'investissement consenti:

«C'est exceptionnel. Il n'y a nulle part ailleurs au monde une telle réalisation, de cette qualité, de cet art et de cette passion.»
Il veut vendre sa tour Eiffel

Jean-Claude Fassler, lui, espère bien vendre sa réalisation, qui a englouti une bonne part de son patrimoine, même s'il a quelques difficultés à lui donner un prix:

«Regardez le temps, le travail qu'il faut... C'est inestimable.»

Il caresse quand même le rêve de voir un jour sa réplique exposée sur le Champs-de-Mars, à Paris, voire installée sous l'originale.

«Du sol à l'arcade du premier étage (de la véritable tour Eiffel, ndlr), il y a 50 mètres, donc ça passe», assure l'autre petit-fils, Mattéo, qui gère toute la communication autour du projet. «En deux semaines on peut la démonter, et en deux semaines la remonter».

Mattéo, l'autre petit-fils de Jean-Claude Fassler, passe derrière une photo de la tour Eiffel, dans l'atelier Fassler, à Sainte-Croix-aux-Mines.Image: AFP

Mais d'ici à ce qu'un acheteur se présente, Jean-Claude Fassler se voit bien passer une nuit au premier étage de sa tour, qui l'a longtemps empêché de dormir. «Je le ferai. Vous croyez que je rigole, moi ? Quand je dis quelque chose, je le fais!»

