Les permis de conduire suisses peuvent faire l'objet d'un retrait en France (image d'archives). Image: www.imago-images.de

La France change les règles avec les excès de vitesse

La France serre la vis sur ses routes. Les excès de plus de 50 km/h seront désormais passibles de peines de prison.

Plus de «International»

La Suisse prévoit depuis 2012 des peines d'emprisonnement pour les chauffards dans sa loi sur la sécurité routière Via Sicura. Et c'est désormais au tour de la France de franchir le pas.

Comme le rapporte ce lundi la RTS, les excès de vitesse de plus de 50 km/h sont dès aujourd'hui passibles de peines de prison et de grosses amendes sur les routes de l'Hexagone. Ces sanctions prévoient jusqu’à trois mois de prison et 3750 euros d’amende, avec inscription au casier judiciaire

Le permis de conduire des contrevenants pourra en outre être suspendu jusqu'à trois ans et leur véhicule saisi suivant les cas.

A noter que, comme le relève le média public, la France a également le droit de retirer le permis des conducteurs suisses. Et ce en vertu des accords de Schengen et des conventions bilatérales.

Une simple contravention

Selon la RTS, plus de 63 000 excès de vitesse de plus de 50 km/h ont en effet été relevés en France l'année dernière. Une hausse de 69% par rapport à 2017 qui a donc poussé les autorités locales à durcir le ton.

Ces dépassements étaient jusqu'alors punis d'une simple contravention, sauf en cas de récidive.(jzs)